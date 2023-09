Dragon's Dogma 2 existe gracias a la influencia de Grand Theft Auto V

Dragon's Dogma 2 es una de las grandes sorpresas por parte de Capcom y es un lanzamiento que ha sido posible gracias a que la compañía japonesa pasa por un gran momento, el mejor si consideramos sus finanzas y el precio de sus acciones. Sin embargo, hay mucho más en cuanto al origen de esta secuela con fuentes de inspiración provenientes de otras latitudes, como la obra maestra de Rockstar Games.

Video relacionado: Dragon's Dogma - Trailer de 10.° aniversario y anuncio de la secuela

Durante una entrevista con VGC, Hideaki Itsuno, director de Dragon's Dogma 2, reveló que una de las grandes inspiraciones de esta secuela de la franquicia de rol y fantasía es nada más y nada menos que Grand Theft Auto V, título que cumplió una década de dominio y éxito en el gaming. De acuerdo con el creativo japonés, el juego de mundo abierto y temática criminal de 2013 les mostró una perspectiva diferente sobre lo que podían hacer en una secuela de Dragon's Dogma más allá de hacer más con las bases que ya se tenían.

New #DragonsDogma2 gameplay footage revealed at the #TGS2023 Capcom Online Special Program!



Director Itsuno explains the actions of the initial vocations and kingdoms you can expect to come across in your adventures.



Full video: https://t.co/eDcZL1tSH5 pic.twitter.com/mtABSTblTQ