SAG-AFTRA autoriza huelga de actores de videojuegos

Hoy hubo noticias alentadoras para los involucrados en la huelga de guionistas que estalló en Estados Unidos hace algunas semanas, pues se alcanzó un acuerdo preliminar que permitiría reanudar operaciones de este ámbito. Desafortunadamente, fue algo agridulce, puesto que, aunque parece que la solución a este problema está cerca, igualmente pronto podría desatarse la huelga de actores de videojuegos.

Como se informó a inicios de septiembre, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) abriría una votación para que sus miembros decidieran si debería haber una huelga de actores así como la hubo de guionistas y actores de TV y cine.

¿Habrá huelga de actores de videojuegos?

Pues bien, la votación llegó a su fin y arrojó que la inmensa mayoría de los miembros del sindicato (98.32%) votó a favor de la autorización de la huelga en el Acuerdo de Medios Interactivos, que cubre la participación de los miembros del sindicato en la industria del videojuego.

"Es hora de que las compañías de videojuegos dejen de estar jugando y se pongan serios para alcanzar un acuerdo", comentó la presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher.

No obstante, la autorización no significa que la huelga se hará efectiva inmediatamente. SAG-AFTRA todavía llevará a cabo algunas pláticas más el 26, el 27 y el 28 de septiembre y se espera que llegue a un acuerdo con las compañías de videojuegos.

De lo contrario, SAG-AFTRA puede hacer que la huelga entre en vigor, lo que haría que ninguno de sus miembros participe en proyectos de videojuegos ni haga apariciones públicas para promocionarlos, tal como ha ocurrido con los actores de TV y cine, así como guionistas.

"Esperamos que la influencia adicional de una votación de autorización exitosa para huelga obligue a las compañías a hacer movimientos significativos en cuestiones críticas a las que estamos lejos de llegar", expresó el sindicato.

La huelga de actores de videojuegos está cerca de ocurrir

¿Juegos de qué compañías resultarían afectados?

La huelga afectaría a compañías que tienen un acuerdo con SAG-AFTRA, se habla precisamente de Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Epic Games, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. y WB Games Inc., con las cuales el sindicato ha sostenido pláticas desde octubre de 2022, sin llegar a un acuerdo favorecedor. Esto podría ocasionar que el desarrollo de videojuegos se retrase.

"Tengo la esperanza de que podremos llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de los actores, pero nuestros miembros están hartos de ser explotados, y si estas corporaciones no están dispuestas a ofrecer un trato justo, la siguiente parada será la huelga", expresó el director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland.

Entre las peticiones principales de SAG-AFTRA a las compañías de videojuegos están un sueldo que tome en cuenta la inflación, protección en materia de la explotación de la inteligencia artificial y medidas de seguridad cautelares básicas.

Si bien la huelga de escritores podría tener una duración final de unas cuantas semanas, una huelga puede extenderse varios meses si las peticiones de una parte no se cumplen, tal como pasó en 2016 y 2017, cuando los actores de videojuegos estuvieron en huelga 11 meses.

