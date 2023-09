Exclusivo de Xbox llegará a PlayStation 5 e incluirá varias mejoras

Si eres usuario de PlayStation y fan de los juegos metroidvania, probablemente te llamó la atención uno que presentó Xbox en 2022, The Last Case of Benedict Fox, el cual tendría la exclusividad por lo menos en consolas, pero ese acuerdo era temporal.

Sabemos esto porque la desarrolladora Plot Twist y la distribuidora Rogue Games anunciaron que el título con estilo Tim Burton y temática lovecraftiana tendrá una versión para PlayStation 5 y será la mejor.

¿Por qué The Last Case of Benedict Fox será mejor en PlayStation 5?

Esta nueva versión tendrá el nombre de The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition y contará con muchas características nuevas y mejoras. El combate y desplazamiento de plataformas será más rápido, habrá mejoras gráficas y de interfaz de usuario, así como de inteligencia artificial para los enemigos.

Es importante recordar que The Last Case of Benedict Fox debutó originalmente el 27 de abril de 2023, por lo que su exclusividad en consolas Xbox ya ha sido de 5 meses. Se desconoce cuando dejará de serlo, puesto que no se reveló fecha ni ventana de lanzamiento de la versión para PlayStation 5.

Por otro lado, esta versión definitiva se anunció sólo para PlayStation 5 y se desconoce si hay planes para que los usuarios de Xbox y PC puedan tener acceso a ella por medio de una actualización gratuita o de pago.

The Last Case of Benedict Fox todavía no tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 5

The Last Case of Benedict Fox está disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si visitas esta página.

