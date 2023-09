Gratis: están regalando un juegazo de terror ideal para Halloween

Se acerca octubre y, con ello, los festejos de Halloween. Bandai Namco quiere consentir con antelación a sus jugadores, así que está regalando un atractivo juego de horror ideal para dicha celebración. Nos referimos a Man of Medan, la primera parte de su franquicia The Dark Pictures Anthology.

La compañía regalará copias del juego para PC a quienes creen una cuenta en su página oficial y completen un sencillo formulario. Es importante mencionar que sólo obsequiará 100,000 unidades del título, así que los interesados deben apurarse a completar los pasos.

La promoción ya está disponible y concluirá el 29 de septiembre. Durante la primera semana de octubre, el estudio enviará un correo a los ganadores con un código para Steam. Las claves se repartirán de acuerdo con el orden de los registros, así que es importante registrarse lo antes posible.

Están regalando Man of Medan por tiempo limitado

¿Qué es The Dark Pictures Anthology: Man of Medan?

The Dark Pictures Anthology es una serie de juegos de terror desarrollada por Supermassive Games y publicada por Bandai Namco Entertainment. Cada juego de la serie es una historia independiente con su propio elenco de personajes y trama, pero todos comparten un enfoque en la toma de decisiones y las consecuencias en el juego.

El primer juego de la serie, Man of Medan, nos cuenta la interesante historia de un grupo de jóvenes que se embarcan en un viaje de buceo en aguas del Pacífico Sur y terminan atrapados en un barco fantasma.

