Call of Duty: Mobile: el clásico modo Zombies está en camino para hacerte temblar

El mundo de Call of Duty: Mobile está a punto de sumergirse en una pesadilla en la Temporada 9: Patrulla de Medianoche, que se lanzará el 4 de octubre a las 7 PM, hora de la Ciudad de México. Se trata de una nueva temporada que incluirá varias novedades, entre las que se encuentra

En esta temporada espeluznante, los zombis se alzan y el terror se apodera de Call of Duty: Mobile mientras los jugadores se enfrentan a desafíos escalofriantes y desbloquean emocionantes recompensas. Gracias a esto, los fanáticos de la franquicia podrán disfrutar de los modos Zombis clásico y Asedio de los No Muertos en sus dispositivos móviles. ¿Estás listo para enfrentarte a la oscuridad?

Esta temporada presenta 2 modos Zombis que harán que tu adrenalina se dispare. El modo Zombis clásico te llevará al mapa Shi No Numa, donde deberás enfrentarte a oleadas de no muertos y desafiar una nueva clase de Torre de Misiles. Por otro lado, el emocionante Asedio de los No Muertos regresa a Isolated con un emocionante premio Goliat y un camuflaje único.

El terror llegará a Call of Duty: Mobile

Temporada 9: Patrulla de Medianoche incluye varias novedades para Call of Duty: Mobile

¿Quieres más? Entonces te alegrará saber que La Temporada 9 trae consigo un abanico de contenido emocionante y aterrador.

Los jugadores tendrán la oportunidad de adentrarse en el nuevo modo Patrulla, que se desarrolla en el escalofriante mapa Hacienda Embrujada, con una atmósfera de Halloween que pondrá los pelos de punta.

La temporada ofrece 50 niveles de recompensas en el Pase de batalla, con contenido gratuito y prémium que incluye nuevos Operadores como Witch Doctor - Lethal Cure, Demir - Lurking Dread, Portnova - Funny Bone y Misty - In the Spirit. Además, podrás poner tus manos en la CX-9 SMG y el exclusivo accesorio Thunder Rounds, junto con Proyectos de Armas, Tarjetas de Visita, Amuletos, Puntos Call of Duty y muchas sorpresas más a lo largo de la temporada.

Un nuevo modo está en camino a Call of Duty: Mobile

¿Qué te parecieron todas estas novedades para Call of Duty: Mobile? ¿Estás emocionado por la siguiente Temporada? Cuéntanos en los comentarios.

Call of Duty: Mobile está disponible para dispositivos con iOS y Android. Puedes saber más sobre este shooter para celulares si haces clic aquí. Por otro lado, aquí encontrarás toda nuestra cobertura de Call of Duty.

