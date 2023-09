Star Wars: KOTOR 2: inician demanda colectiva por cancelación del DLC para Switch

Las cancelaciones en el mundo de los videojuegos suelen ser algo difícil, pero en su mayoría obedecen a la imposibilidad de sacar el proyecto adelante o a cambios inesperados que terminan con la viabilidad del proceso de desarrollo. Tal parece que la incertidumbre se apodera cada vez más de la industria y esto puede llevar a consecuencias de otro tipo desde la perspectiva del consumidor, tal como puede suceder con Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords y los responsables de su port para Switch.

La cancelación del DLC de Star Wars: KOTOR 2 para Switch resultó en una demanda colectiva

De acuerdo con un reporte de The Gamer, Aspyr Media y Saber Interactive están en la mira de una demanda colectiva iniciada por jugadores que compraron el port de Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords para Nintendo Switch. La razón detrás de esta ofensiva legal tiene que ver con la cancelación del DLC Contenido Restaurado anunciada en junio pasado, lo cual molestó a los jugadores quienes esperaban este contenido para su juego base e incluso las compañías relacionadas retiraron toda mención de ello del material promocional oficial.

Update on the Restored Content DLC pic.twitter.com/P0TQtJsgRc — Aspyr (@AspyrMedia) June 3, 2023

En este caso, la molestia se encuentra en el hecho de que Star Wars: Knights of the Old Republic 2 vio su mejor versión con el DLC restaurado y para la escena que lo disfrutó en su momento era la manera correcta de jugarlo. De ahí que en la demanda se incluya el testimonio de jugadores que aseguran que solo compraron el port de Switch porque tendría el DLC en una fecha posterior, incluso hay quien señala que no tocó el juego pues pensaba hacerlo hasta que llegara el contenido adicional.

De esta manera, la demanda colectiva se lanza de forma directa contra Aspyr y Saber pues los jugadores aseguran que de haberse anunciado que no habría DLC jamás hubieran comprado Star Wars: Knights of the Old Republic 2 para la híbrida de Nintendo.

En el momento en que se anunció la cancelación del DLC, Aspyr no reveló la razón y simplemente invitó a los jugadores a aceptar un código de descarga de una lista de juegos de Star Wars a manera de compensación.

