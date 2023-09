Cuphead recibirá nuevo contenido gratuito y será exclusivo de Xbox

Studio MDHR quiere celebrar en grande el 6.° aniversario de Cuphead, así que anunció una actualización que añadirá nuevo contenido gratuito a su popular juego. El estudio desea agradecer sobre todo a los fans de Xbox, quienes fueron los primeros en disfrutar del indie.

Por tal motivo, la actualización de aniversario será exclusiva del ecosistema de Xbox. Gracias a los agregados, los jugadores podrán conocer más sobre el proceso de desarrollo del juego, así como disfrutar de su arte y su música de una nueva forma.

¿Qué incluirá la nueva actualización de Cuphead para Xbox?

Studio MDHR definió la nueva actualización del juego como una “carta de amor” para los fans. El update dará acceso a una galería de arte donde se podrán disfrutar más de 100 fotografías en alta resolución del archivo del estudio. Habrá arte y bocetos nunca vistos que mostrarán parte del proceso creativo de los desarrolladores.

Por otro lado, el update también agregará un reproductor de música donde se podrán oír 86 pistas de la banda sonora del juego. Este reproductor tendrá una atractiva interfaz con estilo animado que recordará a las caricaturas de 1930. Por si fuera poco, se incluirá una pista MIDI inédita.

Eso no es todo, pues Studio MDHR también preparó un reproductor de videos donde mostrará un detrás de escenas del desarrollo del juego. El contenido se liberará de forma gratuita en las consolas Xbox y en PC (mediante la tienda de Microsoft) el próximo 29 de septiembre.

"Pensamos que sería divertido regalar esto a nuestra comunidad de Xbox en el aniversario del juego, ya que nuestro viaje con Cuphead realmente comenzó con el lanzamiento en Xbox”, explicó el estudio.

Cuphead celebrará su aniversario con nuevo contenido exclusivo en Xbox

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con Cuphead.

