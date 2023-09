Cyberpunk 2077 añadió clon de Wolfenstein con Keanu Reeves como protagonista

Cyberpunk 2077 está volviendo a dar de qué hablar tras la llegada de la actualización 2.0 y el estreno de la expansión Phantom Liberty. Entre todo el contenido nuevo que añadieron se encuentra un FPS de la vieja escuela y lo más curioso es que es protagonizado por el siempre afable Keanu Reeves (de cierta manera).

Pese a que las novedades que Cyberpunk 2077 está ofreciendo es enorme, los fans ya están dedicando decenas de horas para descubrirlo todo y algo que ya encontraron es un guiño a Wolfenstein 3D, uno de los juegos que ayudaron a edificar lo que hoy es el género FPS.

Este tributo se hizo a través de Arasaka Tower 3D, un minijuego que puede disfrutarse en un gabinete arcade y lo que más llama la atención es que el jugador se pone en los zapatos de Johnny Silverhand, el personaje interpretado por el actor Keanu Reeves.

"El año es 2023, tu nombre es Johnny Silverhand. Con la esperanza de dar un golpe devastador al corazón oscuro de Arasaka Corp., tú solo plantaste una bomba táctica nuclear en sus oficiinas centrales en Night City. El tiempo corre — escapa de la torre antes de que la bomba explote", se lee en el intor del minijuego.

¿Dónde está y cómo jugar Arasaka Tower 3D en Cyberpunk 2077?

Si estás interesado en este guiño y quieres probarlo por tu cuenta, es importante mencionar que esta adición no forma parte de la expansión Phantom Liberty, sino de la actualización gratuita 2.0, por lo que no tendrás que pagar de más para encontrar y disfrutar esta máquina arcade.

Dicho lo anterior, lo primero que debes hacer es asegurarte de que tienes la actualización 2.0 instalada.

Luego, lo que debes hacer es ubicar el punto de viaje rápido Protein Farms y seleccionarlo para ir a ese lugar rápidamente en caso de que te encuentres en otro punto del mapa.

Arasaka Tower 3D incluye varios pisos o niveles

Posteriormente, debes ir a los Biotechnica Flats y entrar a la Iglesia abandonada que se encuentra cerca. Ahí podrás encontrar el gabinete arcade con el minijuego Arasaka Tower, que no requiere monedas o algún otro recurso para funcionar. Abajo puedes ver el minijuego en acción, cortesía del usuario de YouTube Sam Bram II.

No es la primera vez que un juego incluye un minijuego inspirado en Wolfenstein a manera de guiño o easter egg a FPS clásicos. Un ejemplo es Wolfenstein: The New Order que deja a los usuarios jugar un nivel bonus basado en Wolfenstein 3D representado como una pesadilla del protagonista.

¿Qué opinas del eater egg de Wolfenstein 3D en Cyberpunk 2077? Cuéntanos en los comentarios.

Cyberpunk 2077 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

