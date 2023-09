Devil May Cry: Netflix revela la serie animada de la franquicia; trailer muestra a Dante en acción

Capcom y Netflix confirmaron una serie animada de Devil May Cry a finales de 2018, pero desde entonces se habían mantenido en silencio. Por fin hay muy buenas noticias para los fans de la franquicia pues, tras años de espera, el primer trailer de la producción ya está aquí.

En él se nos da un vistazo al trabajo de Adi Shankar, productor de la serie que es conocido por la adaptación animada de Castlevania. Las primeras imágenes de Devil May Cry nos muestran a Dante en medio de un emocionante combate.

La serie está en manos de Studio Mir, que trabajó en producciones como DOTA: Dragon's Blood y La leyenda de Korra. La serie de Devil May Cry aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se confirmó que estará disponible pronto en Netflix. Abajo puedes ver el trailer:

¿Qué es Devil May Cry?

En caso de que no lo sepas, Devil May Cry es una de las franquicias más populares de Capcom. Su primera entrega debutó en 2001 para PlayStation 2 y fue muy bien recibida por los jugadores. Esto debido a sus altas dosis de acción y sus mecánicas muy dinámicas de combate.

La saga surgió del trabajo de destacados creativos japoneses, como Hideki Kamiya, Shinji Mikami, Hiroyuki Kobayashi, Masami Ueda, entre otros. La serie se centra en la historia de Dante, un cazador de demonios que lucha contra fuerzas demoníacas.

Gracias a su éxito inicial, la franquicia ha tenido varias secuelas y spin-offs, incluyendo Devil May Cry 2, Devil May Cry 3: Dante's Awakening, Devil May Cry 4, DmC: Devil May Cry y Devil May Cry 5 . Además, ha tenido diversas adaptaciones al anime y al manga.

La serie animada de Devil May Cry llegará pronto a Netflix

