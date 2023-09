Devil May Cry: todo lo que necesitas saber del ambicioso anime de Netflix

Por más de 20 años, la franquicia Devil May Cry cautivó a los fanáticos. Ahora, se prepara para alcanzar nuevos horizontes con una nueva serie animada tipo anime que llegará a Netflix. ¿Cuándo debutará? ¿Qué podemos esperar? A continuación, contaremos todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta producción.

Para las personas que lo desconozcan, Devil May Cry es una franquicia que nació al inicio del milenio de la mano de Hideki Kamiya, Shinji Mikami y otros creativos japoneses. La primera entrega debutó en aquel lejano 2001 para el PlayStation 2 y de inmediato se convirtió en un clásico de culto gracias a su acción hack and slash.

De acuerdo con los reportes, el primer título de esta IP protagonizada por Dante superó las 2 millones de copias vendidas. Su éxito motivó a Capcom a dar luz verde a la producción de secuelas y proyectos derivados.

La franquicia cuenta con un total de 6 videojuegos: Devil May Cry, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, Devil May Cry 4, DmC: Devil May Cry y Devil May Cry 5. En este momento es un misterio si sus responsables ya trabajan en una nueva iteración de las aventuras de Dante y compañía.

El nuevo programa de televisión se anunció a finales de 2018, pero tuvimos que esperar hasta mediados de 2023 para verlo en acción y conocer los primeros detalles oficiales.

De acuerdo con la información, el show inspirado en la mítica saga de Capcom es responsabilidad de Studio Mir, prestigioso estudio de animación surcoreano que anteriormente trabajó en producciones de alto perfil como La leyenda de Korra, DOTA: Sangre de dragón, Young Justice: Outsiders y The Boondocks.

El productor del anime es Adi Shankar, quién también trabajó en la adaptación de Castlevania para Netflix. Por otra parte, el guionista es Alex Larsen, escritor de la serie animada Yasuke y el filme Bodied.

En una entrevista con IGN Japón en 2021, se reveló que Hiroyuki Kobayashi, veterano productor que participó en el desarrollo de las entregas originales de la franquicia, también colabora con el proyecto.

“Todo el equipo, tanto el directivo como el creativo, es increíblemente amable y nos ha apoyado. Kobayashi-san es maravilloso. Es un auténtico placer trabajar con Capcom. Su biblioteca de personajes no se parece a nada de lo que se ha reunido”, afirmó Adi Shankar.

Desgraciadamente, el anuncio oficial no reveló la fecha de lanzamiento de esta ambiciosa producción. Al momento de redactar este artículo, sólo sabemos que el anime llegará a Netflix en el futuro.

Nos mantendremos atentos y compartiremos más información al respecto cuando salga a la luz.

Afortunadamente, los fanáticos tendrán Dante para rato. Esto lo decimos porque el show de TV estará compuesto por un total de 8 episodios de una duración desconocida. La buena noticia es que sus responsables ya confirmaron que la historia continuará, pues tienen planeado un arco que se desarrollará a lo largo de “varias temporadas”.

Eso sí, es posible que el anime basado en la franquicia de Netflix tenga que ser exitoso para que Netflix dé luz verde a la producción de nuevos episodios.

Paerce que la animación será uno de los puntos fuertes de esta adaptación

El avance revelación que compartió el gigante de streaming es muy escueto en lo que respecta a detalles sobre el hilo argumental.

Sin embargo, el productor Adi Shankar reveló en la charla con IGN Japón que Vergil, Lady y, por supuesto, Dante serán personajes que aparecerán en la primera temporada de la serie animada. A juzgar por las imágenes promocionales y el look joven del protagonista, es posible que la trama se inspire en Devil May Cry 3: Dante's Awakening de 2005.

"Fuerzas siniestras están en juego para abrir el portal entre los reinos humano y demoníaco. En medio de todo esto está Dante, un huérfano cazador de demonios a sueldo, sin saber que el destino de ambos mundos pende de su cuello", reza la descripción oficial.

¿Dante se enfrentará a Vergil en la serie de Netflix?

Debido a su éxito, la franquicia de Capcom dio el salto a otros formatos como la televisión, el manga y las novelas visuales.

Uno de los proyectos más sobresalientes es Devil May Cry: The Animated Series, un anime producido por el estudio Madhouse y estrenado originalmente en 2007 a través de la cadena de televisión WOWOW. Tuvo un total de 12 episodios.

¿El nuevo anime de Netflix superará a Devil May Cry: The Animated Series?

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este nuevo proyecto? ¿Crees que cumplirá con las expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Devil May Cry.

