¿Shigeru Miyamoto haciendo la voz de Mario? Así es como se escucha

Una de las noticias más tristes de los últimos meses fue que Charles Martinet dejará de prestar su voz a Mario Bros. y cederá el lugar a alguien que aún no se confirma. Sin embargo, la comunidad ha comenzado a imaginar que Shigeru Miyamoto podría hacerlo sin problema; esto gracias a un clip de hace algunos años que mostró al japonés imitando al personaje.

Como seguramente recordarás, el próximo juego del fontanero es Super Mario Bros. Wonder, donde estrenará una nueva voz que tiene algunas similitudes con lo hecho por Martinet en las últimas décadas.

Sin embargo, algunos fans están viendo la posibilidad de que Miyamoto pueda hacer ese trabajo, ya que se acaba de compartir un clip proveniente de un evento en 2015, donde el creativo imitó al personaje diciendo Mama Mia!.

Aquí lo puedes ver:

At a 2015 event, Shigeru Miyamoto briefly impersonated Mario by saying "Mama Mia!" in his voice, providing a glimpse of what the character would sound like if he was voiced by his own creator. pic.twitter.com/IIYDGTFG1M