¡Cuidado! Hasta Duolingo está haciendo spoilers de Jujutsu Kaisen

Uno de los mangas que más han dado de qué hablar en días recientes es Jujutsu Kaisen, puesto que acaba de ocurrir uno de los eventos más tristes en las poco más de 230 capítulos. Tan importante fue este evento que incluso la mascota de Duolingo se enteró y está haciendo spoilers.

SPOILERS: si eres uno de los fans que todavía no está al corriente de lo que sucede en el último capítulo del manga, te invitamos a dejar de leer, puesto que no nosotros, sino la cuenta oficial de Duolingo podría arruinarte uno de los sucesos más impactantes de la obra de Gege Akutami.

¿Qué es Duolingo y por qué está haciendo spoilers de Jujutsu Kaisen?

Pues bien, si ya sabes lo que pasa en el capítulo 236 del manga, no hay problema, pues al igual que Duo, la mascota de Duolingo, seguramente estás emocionado por ver el siguiente episodio de Jujutsu Kaisen.

Decimos esto porque esta semana el sabio búho verde aprovechó la cuenta oficial de la aplicación para el aprendizaje de idiomas para hacer tremendo spoiler de Jujutsu Kaisen.

Si no sabes nada de esta franquicia o no has leído el manga, seguramente tomes la fotografía que compartió Duo como algo inofensivo, pero los fans saben que es una parodia del suceso trágico del capítulo 236.

Millones de personas han visto el spoiler de Duolingo sobre Jujutsu Kaisen

En él uno de los personajes de la serie murió a manos de otro y precisamente Duo y su amiga y personaje auxiliar de Duolingo recrearon esta escena. No entraremos en detalles, pero uno terminó de forma similar a como está Lily, de ahí que los fans tomen esto como un spoiler grosero.

Se desconoce por qué Duolingo hizo esto, pues recordemos que estamos hablando de la cuenta oficial de una de las aplicaciones de aprendizaje de idiomas más importante en la actualidad y muchos de sus usuarios son interesados en aprender japonés y que disfrutan el anime, muchos quizá adoren Jujutsu Kaisen, por lo que este spoiler pudo afectar a muchos fans.

De cualquier manera, ahora ya sabes que si eres fan de Jujutsu Kaisen, debes tener cuidado con los spoilers al estudiar con Duolingo.

¿Qué opinas del tremendo spoiler de Duolingo? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Jujutsu Kaisen si visitas esta página.

