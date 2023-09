Jim Ryan renunciará a PlayStation, Sony lo confirma

La industria de los videojuegos se acaba de cimbrar hace unos momentos pues Sony ha revelado de forma oficial que Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertianment y jefe de PlayStation, renunciará próximamente, una decisión sorpresiva pero que tendría varios motivos detrás.

Video: PlayStation en riesgo por los juegos como servicio

¡Es oficial! Jim Ryan dejará PlayStation

Hace unos momentos, el periodista de Bloomberg, Jason Schreier, informó que 2 fuentes cercanas revelaron que Jim Ryan renunciará como jefe de PlayStation. La noticia no tardó en recorrer el mundo del gaming y minutos después Sony lanzó un comunicado oficial en el que informa que Jim Ryan dejará de ser el jefe de PlayStation el último día de marzo de 2024.

Jim Ryan renuciará a PlayStation

Al respecto, el comunicado de Sony refiere: "Sony Group Corporation y Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncian hoy que el presidente y director general de SIE, Jim Ryan, ha tomado la decisión de retirarse en marzo de 2024 después de casi 30 años con el negocio de PlayStation. Para apoyar al Sr. Ryan en su transición, el presidente, director de operaciones y director financiero de Sony Group Corporation, Hiroki Totoki, asumirá el cargo de presidente de SIE a partir de octubre de 2023. A partir del 1 de abril de 2024, el Sr. Totoki será nombrado director general interino de SIE mientras continúa su cargo actual en Sony Group Corporation".

Jim Ryan thanks the PlayStation community as he announces his plans to retire from Sony Interactive Entertainment in March 2024: https://t.co/FFarEpedBh — PlayStation (@PlayStation) September 27, 2023

¿Por qué renunciará Jim Ryan a PlayStation?

De acuerdo con Jim Ryan, la razón de su renuncia es que ya no tiene la capacidad para ejercer su trabajo toda vez que la estrategia de PlayStation es global lo que requiere que sus mayores directivos se muevan por distintas partes del mundo: "después de 30 años, tomé la decisión de retirarme de SIE en marzo de 2024. He disfrutado de la oportunidad de tener un trabajo que amo en una empresa muy especial, trabajando con grandes personas y socios increíbles. Pero me resulta cada vez más difícil conciliar vivir en Europa y trabajar en América del Norte. Me iré habiendo tenido el privilegio de trabajar en productos que han tocado millones de vidas en todo el mundo; PlayStation siempre será parte de mi vida, y me siento más optimista que nunca sobre el futuro de SIE. Quiero agradecer a Yoshida-san por depositar tanta confianza en mí y ser un líder increíblemente sensible y solidario".

De esta forma, Jim Ryan dejará PlayStation habiendo liderado el lanzamiento de PS5, la transición hacia esta nueva consola, la respuesta al periodo de escasez por la pandemia, pero también con polémicas como los cambios a PlayStation Plus, aumentos de precio en el servicio, la disminución de algunos indicadores importantes como el número de suscriptores, algunas intenciones anticonsumidor respecto al periodo de transición entre consolas y, quizá, la más importante el escándalo por la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, algo contra lo que luchó pero no pudo evitar.

Sigue informado, en LEVEL UP.

Video: ¡PlayStation 5 o nada! ¡Sony quiere que compres su consola, no que juegues en PC!

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News