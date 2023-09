¿Cuándo debutará Gears of War 6? Surge pista que preocupa a fans

Los fans de Gears tienen muchas dudas sobre el futuro de la saga, pues The Coalition no ha dicho nada sobre el desarrollo de la sexta entrega. Si bien hemos tenido algunas pistas y filtraciones sobre el proyecto en meses recientes, no hay información oficial sobre su lanzamiento.

Ahora, una nueva pista emocionó y decepcionó a los seguidores de la saga por igual. Esto debido a que parece que Gears 6 ya viene en camino; sin embargo, todo indica que tardará bastante en llegar y los fans aún tendrán que esperar varios años para disfrutarlo.

Gears 6 aún estaría a años de su lanzamiento

La comunidad empezó a especular sobre la fecha de estreno de Gears 6 luego de que el artista David Masson afirmara que trabaja en un título sin anunciar de The Coalition. Lo verdaderamente interesante es que añadió que dicho proyecto llegará hasta 2026.

Si bien el artista nunca mencionó ni hizo referencias a Gears of War, muchos fans creen que no puede haber otro proyecto de The Coalition que no sea Gears 6. Ante esto, muchos fans se sintieron decepcionados, pues creen que la espera será demasiado larga, sobre todo ya que Gears 5 debutó en 2019.

Otros seguidores de la saga están entusiasmados, pues creen que al final se trata de una pista de que la nueva entrega ya viene en camino. También hay personas que creen que Gears 6 llegará antes y que el artista en realidad se refiere a otro proyecto del estudio.

Ahora bien, es importante mencionar que todas son simples especulaciones. Lo único confirmado es que el artista David Masson trabaja con The Coalition en un juego que aún es un misterio.

El debut de Gears 6 podría estar bastante lejos

