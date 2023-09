Five Nights at Freddy’s: Juan Guarnizo y MAAU no quisieron participar en la película por estas razones

Five Nights at Freddy’s es una de las películas de terror más esperadas de la próxima temporada de Halloween. Su estreno en México y Latinoamérica está muy cerca, y la buena noticia es que llegará a nuestro territorio con traducción al español latino. ¿El doblaje cumplirá con las expectativas?

Para bien o para mal, cada vez es más común que las compañías contraten a youtubers, streamers, influencers y demás personalidades ajenas al mundo del doblaje para que presten sus voces a personajes en series y películas. Sin duda, es una práctica promocional muy polémica que suele originar discusión en foros y redes.

Conscientes de la responsabilidad que conlleva formar parte de una producción de alto perfil, 2 creadores de contenido famosos dejaron pasar la oportunidad de prestar su voz a un personaje en la adaptación live-action de Five Nights at Freddy’s.

Juan Guarnizo y MAUU casi participan en el doblaje latino de Five Nights at Freddy’s

En una transmisión en vivo, Juan Sebastián Guarnizo, mejor conocido simplemente como Juan Guarnizo, dio a conocer a sus seguidores que recibió una invitación para formar parte del elenco del doblaje latino de la cinta protagonizada por Josh Hutcherson y Matthew Lillard.

No obstante, el famoso streamer de YouTube declinó la oferta por un par de muy buenas razones. En primer lugar, reconoce que no es un gran admirador de la franquicia, por lo que considera que un fan debería tener la oportunidad de estar en la película. Por otra parte, desea evitar otra controversia como la que vivió este verano tras participar en la versión al español de Spider-Man: A Través del Spider-Verso.

¿Cuál personaje iba a interpretar JuanGuarnizo en la película de Five Nights at Freddy’s?

“Nuevamente pasó lo mismo de la otra vez. Era algo muy ‘express’, y no había tiempo para prepararse. Además, a mí no me gusta Five Nights at Freddy’s, lo he dicho varias veces. La comunidad es bastante grande, y no le dará ilusión ver a una persona que ha dicho varias veces que no le gusta el juego y que le parece un poco meh”, afirmó Juan Guarnizo.

Por otra parte, Mauricio Guerrero, youtuber mexicano mejor conocido como MAAU, también confirmó que recibió una invitación para participar en la versión al español latino del largometraje basado en el videojuego de Scott Cawthon. No obstante, rechazó la oportunidad porque nunca ha hecho doblaje y carece de los conocimientos para realizar esa actividad.

Dicho esto, el creador de contenido se mostró preocupado y teme que el doblaje latino de Five Nights at Freddy’s sea de mala calidad porque, posiblemente, invitaron a otros influencers.

Así es el doblaje latino de Five Nights at Freddy’s

Aunque Juan Guarnizo y MAAU rechazaron estar en la cinta live-action, se desconoce si otros creadores de contenido aceptaron la oferta. Tendremos que esperar hasta el lanzamiento para descubrirlo. Mientras tanto, Universal Pictures México ya compartió un avance oficial que permite escuchar a parte del elenco que está involucrado en el doblaje latino.

A continuación, te compartimos la lista de las actrices y los actores confirmados:

Abby Schmidt ― Paula Espinosa

Kim ― Betzabé Jara

Maxine ― Luzza Rodríguez

Mike Schmidt ― Carlos Díaz

Taxista ― Alan Fernando Velázquez

Vanessa Shelly ― Romina Marroquín Payró

Wiliam Afton ― Carlos Hernández

Eso sí, es importante señalar que es muy común que se utilicen actores provisionales para doblar los adelantos. Así pues, el reparto final podría ser diferente.

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado escuchar a JuanGuarnizo y MAAU en la película? Déjanos leerte en los comentarios.

