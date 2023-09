Franquicia que será propiedad de Xbox ya generó $20 MMDD

Si bien Call of Duty es una máquina de hacer dinero en consolas y PC, no es la franquicia más exitosa a nivel financiero de Activision Blizzard King y la razón de peso por la que Microsoft apostó por la compra de esta compañía se encuentra en el sector de gaming en móviles, con Candy Crush, y las cifras hablan por sí solas.

Video: Las siniestras intenciones de Xbox

De acuerdo con un reporte de Insider-Gaming, Activision Blizzard celebró los 20 años de King mediante un comunicado de prensa en el que destacó los logros de la compañía cuyos ingresos y ganancias son multimillonarios y por momento han aportado más del 50% del total generado por la empresa. En ese sentido, se destaca el éxito de Candy Crush, juego para móviles, que desde 2012 que debutó ha generado $20 MMDD por sí solo, manteniéndose como un negocio jugoso que próximamente será de Microsoft y Xbox.

