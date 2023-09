Cyberpunk 2077: actualización 2.0 y Phantom Liberty son el final del proyecto

Cyberpunk 2077 cumplirá en diciembre próximo 3 años, mismos en los que el proyecto pasó del desastre a la cuasi redención. Lo último lo decimos porque al final, por más mejoras y tratamiento, jamás se alcanzó el nivel del concepto que mismo CD PROJEKT RED mostró por años en trailers y avances. Phantom Liberty ha tenido muy buena recepción y el update 2.0 también, sin embargo será lo último importante que veremos de este juego.

Durante una entrevista con PC Gamer, Gabe Amatangelo, director de Cyberpunk 2077 en su etapa final, confirmó que la actualización 2.0 y la expansión Phantom Liberty son los últimos contenidos importantes que llegarán al malogrado título. En el primer caso, porque se trata de un Update que ha mejorado en mucho la experiencia de juego, en el segundo, por ser una historia que ha encantado a los fans, en especial por el personaje interpretado por Idris Elba, pero no habrá algo así en el futuro de Cyberpunk 2077.

Gear up, Agents! It’s time for the Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Launch Trailer!



Get ready to play — and try not to get played. 😏#Cyberpunk2077 #PhantomLiberty pic.twitter.com/JmwHVl9YK1