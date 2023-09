The Elder Scrolls estrena juego para móviles al estilo Fallout Shelter

The Elder Scrolls es una de las franquicias más exitosas de Bethesda y una garantía para quienes gustan de este tipo de propuestas de estilo medieval y con temática de fantasía. Parte de su popularidad tiene que ver con la oferta que tiene para distintos tipos de jugadores y esta vez toca el turno de los usuarios de juegos móviles que buscan una experiencia estratégica similar a Fallout Shelter.

The Elder Scrolls: Castles, el nuevo juego de Bethesda

Hoy se reveló el lanzamiento en acceso anticipado de The Elder Scrolls: Castles, videojuego para móviles que ya está disponible en dispositivos Android. De acuerdo con los detalles, The Elder Scrolls: Castles nos pone a cargo de la gestión de un reino y un castillo iniciando con la expansión de nuestra construcción para después dar paso a nuevas misiones que involucran la estrategia y orden de un rey. Mientras el castillo funciona y crece, habrá objetivos por cumplir para los que tendremos que atender a las fuerzas armadas del reino quienes se encargarán de ampliar el dominio y traer recursos.

The Elder Scrolls: Castles, lo nuevo de Bethesda para móviles

¿Qué es y cómo descargar The Elder Scrolls: Castles para Android?

La descripción oficial del nuevo videojuego de Bethesda señala: "supervisa a tus súbditos a medida que los años van y vienen, las familias crecen y los nuevos gobernantes toman el trono. Entrena a tus súbditos, nombra herederos y mantén el orden para ayudar a que tu reino florezca. ¿Mantendrás felices a tus súbditos y asegurarás una larga vida para su gobernante? ¿O crecerán el descontento y planearán el asesinato?".

Hasta el momento, se reportan problemas de acceso para descargar The Elder Scrolls: Castles buscándolo en la Play Store de Google, por lo que el camino es ingresar desde el sitio oficial de Bethesda en la plataforma, donde se encuentran todos sus títulos para Android y ahí aparecerá esta nueva propuesta. Se piensa que en los próximos días esta situación estará solucionada. Por último, The Elder Scrolls: Castles no está disponible en este momento para dispositivos iOS.

