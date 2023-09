¡Glamurosa! Así se ve Hatsune Miku como entrenadora Pokémon

A inicios de septiembre, The Pokémon Company anunció que llevaría a cabo una colaboración más con Hatsune Miku. No sería la primera vez que ocurre algo así, pero esta ocasión es especial porque presenta a la joven virtual como entrenadora Pokémon y no sólo eso, sino que se muestra como se vería si fuera entrenadora de los 18 tipos que existen en la franquicia.

Como parte de la colaboración Pokémon feat. Hatsune Miku Project VOLTAGE 18 Types/Songs, a lo largo de este mes se compartieron los diseños de Hatsune Miku, que corrieron por cuenta de artistas familiares con la serie, como Hitoshi Ariga, Yusuke Ohmura y Megumi Mizutani.

Al final, Hatsune Miku tiene como Pokémon insignia a Meloetta (Psíquico), Rillaboom (Planta), Skeledirge (Fuego), Rotom (Eléctrico), Chatot (Normal), Lapras (Hielo), Aurorus (Roca), Flygon (Tierra), Altaria (Volador), Jigglypuff (Hada), Kricketune (Bicho), Mismagius (Fantasma), Obstagoon (Oscuro), Jirachi (Acero), Sirfetch'd (Lucha) y Miraidon (Dragón).

A continuación puedes ver todas las ilustraciones.

Así se ve Hatsune Miku como entrenadora de los 18 tipos de Pokémon





































































¿Qué sigue en la colaboración Pokémon feat. Hatsune Miku Project VOLTAGE 18 Types/Songs?

A pesar de que ya se revelaron todos los diseños de Hatsune Miku como entrenadora, la colaboración Miku Project VOLTAGE todavía no termina, pues se lanzarán 4 videos musicales, en los que aparecerán vocaloides.

Estos videos igualmente se lanzarán paulatinamente a lo largo de las próximas semanas y el primero se estrenará el 29 de septiembre y correrá por cuenta de DECO*27.

¿Qué te pareció la colaboración entre Pokémon y Hatsune Miku? Cuéntanos en los comentarios.

