¿Será cancelado? PlayStation borra rastros del remake de Star Wars: KOTOR

El PlayStation Showcase de 2021 abrió con la revelación del remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, un proyecto que emocionó a muchos jugadores. Desafortunadamente, el panorama no luce nada bien para el juego, sobre todo tras la grave crisis de Embracer Group, compañía que lo tiene en sus manos.

Incluso se dice que el título está en riesgo de ser cancelado y, ahora más que nunca, los jugadores creen en esta posibilidad. Esto debido a que PlayStation y Sony retiraron en silencio las publicaciones en redes sociales y los trailers relacionados con el juego por alguna razón. Así pues, muchos piensan que el remake será cancelado y nunca llegará.

Entérate: Insider preocupa a los fans que esperan el remake de Star Wars: KOTOR

Video relacionado: Los remakes no merecen tu odio

¿Cancelarán el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic?

Jugadores que están al tanto del proyecto se percataron de algo alarmante: las publicaciones oficiales sobre el remake en las redes sociales desaparecieron junto con el trailer de su revelación en YouTube. Este descubrimiento decepcionó a muchos fans, que ahora temen lo peor para el proyecto.

Desde hace años sabemos que el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic ha tenido un desarrollo complicado. Ha pasado por un cambio de estudio y, actualmente, podría estar en crisis por todos los problemas internos en Embracer Group, que pasa por un importante proceso de reestructuración.

Para muchos, la desaparición de sus pocos rastros es una pésima señal, pues indicaría que el proyecto está a nada de ser cancelado. Sin embargo, la realidad es que por ahora no hay nada confirmado.

Ni Embracer Group ni PlayStation han explicado qué sucede con el remake, así que lo mejor será esperar a un comunicado oficial al respecto. Varias fuentes aseguraron que, debido a los problemas de desarrollo, el juego estaba planeado para 2025; sin embargo, ahora todo está puesto en duda.

Remake de Star Wars: KOTOR podría ser cancelado

Por si te lo perdiste: Remake de Star Wars: Knights of the Old Republic cambia de estudio, confirma Jason Schreier

Si los planes no han cambiado, el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic está en desarrollo para PlayStation 5. Busca más noticias sobre el título en este enlace.

Video relacionado: Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - Tráiler de Revelación

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente