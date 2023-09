Disney Speedstorm ya es un free-to-play y recibió su temporada 4

Nos llegan buenas noticias para todos los fanáticos de Disney que estaban esperando probar las carreras de Disney Speedstorm, ya que el juego se convirtió en un free-to-play y también recibió su cuarta temporada.

Como seguramente recordarás, la entrega de Gameloft confirmó que a finales de mes se convertiría en un juego gratuito y ahora es momento de que corras a tu consola o PC y comiences a quemar llanta con los personajes que seguiste durante tu infancia.

Es debido a esta novedad en Disney Speedstorm que sus responsables acaban de compartir un interesante trailer que muestra todo lo que te espera, por lo que será mejor que le eches un vistazo.

Aquí te lo dejamos:

#DisneySpeedstorm makes three wishes come true during the Aladdin-inspired Season:

⭐ New Racers!

⭐ New Villains!

⭐ Free-to-play experience!



Join the race today! pic.twitter.com/2y4VO52XZd