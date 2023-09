¿Cuántos años de soporte tendrá Starfield? Bethesda responde

Starfield ha sido un éxito desde su lanzamiento, destacando el trabajo de Bethesda para tener un buen debut en estos tiempos y más tratándose de un AAA muy ambicioso. Aunque tiene sus puntos flojos, se sabe que el RPG espacial es un título de carrera larga en cuanto al contenido que llegará y el trabajo que hará la comunidad de modders pero ¿Por cuánto tiempo lo apoyará Bethesda? Todd Howard habló al respecto.

Video: RESEÑA - Starfield

Durante una entrevista en el podcast AIAS Game Maker's Notebook (vía Pure Xbox), Todd Howard, director de Starfield, habló sobre el futuro del RPG espacial en comparación con lo que ha sucedido con las últimas entregas de The Elder Scrolls y Fallout, las cuales se mantienen vigentes gracias al trabajo de la comunidad y también al soporte que sigue activo por parte de la compañía.

