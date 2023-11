Attack on Titan tiene un nuevo juego que es gratis y luce genial; está hecho por un fan

Pese al enorme éxito de su anime, Attack on Titan no ha tenido un nuevo juego para consola y PC desde hace tiempo. Los fans no están del todo satisfechos con las colaboraciones de la franquicia y lanzamientos para móviles, así que uno de ellos decidió desarrollar su propio título de la saga con el poder de Unreal Engine 5.

Entérate: Attack on Titan: fans lanzarán un final alternativo del anime

Video relacionado: Vienen por tus juegos, y no hay nada que puedas hacer

Attack on Titan estrena un nuevo juego gracias a fan

Attack on Titan estrenó un atractivo fangame

El youtuber Swammy es un gran fan de Attack on Titan. Ahora que el anime acabó, el también jugador decidió rendirle tributo a una de sus franquicias más queridas. Para ello decidió hacer un nuevo título de la saga para PC con el motor de Epic Games.

Se trata de un proyecto que Swammy inició hace tiempo y que incluso ya tiene varias versiones. La novedad es que su creador decidió rehacerlo para aprovechar las herramientas y el potencial de Unreal Engine 5. Gracias a esto, el título luce mejor respecto a sus anteriores lanzamientos.

El youtuber aceptó que aún tiene muchas cosas por mejorar en su juego, que permite a los fans usar el icónico equipo ODM. Este elemento fue mejorado recientemente, así que la experiencia de movimiento es mucho más divertida ya que se optimizaron las físicas.

Además, mejoró la inteligencia artificial de los Titanes e hizo ajustes al modo multijugador. Swammy tiene planes para seguir actualizando el juego con novedades y así completar en algún momento su desarrollo. Mientras tanto, ofrece a los jugadores la oportunidad de disfrutar la versión más reciente del título de forma gratuita. Abajo puedes ver videos que muestra gameplay del proyecto y sus novedades:

Por si te lo perdiste: Attack on Titan: Hajime Isayama dice por qué no le dio un final feliz a la historia

Busca todas las noticias relacionadas con Attack on Titan en este enlace.

Video relacionado: Los mejores videojuegos de la primera mitad de 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente