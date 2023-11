SEGA patrocina equipo de futbol LGBT en Inglaterra

SEGA mantiene el buen paso como desarrollador y editor dejando atrás los altibajos que tuvo como fabricante de consolas. La compañía japonesa se mantiene como un negocio exitoso y poco a poco busca expandirse hacia Occidente mediante la diversificación de su marca. Recientemente, se anunció su patrocinio para un equipo de futbol LGBT.

El equipo de futbol originario de Londres, Inglaterra, London Falcons FC, presentó a su nuevo patrocinador cuya marca lucirá en todos sus uniformes. Se trata de SEGA, la compañía japonesa de videojuegos, que ahora se anuncia en los jersey de este equipo londinense. Lo particular en este caso, es que el London Falcons FC es un equipo fundado hace 15 años con el objetivo de representar a la comunidad LGBT en las canchas, de ahí que el logo de SEGA se encuentre en la parte frontal con la combinación de colores propia de este movimiento social.

