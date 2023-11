Fallout: serie de Prime Video reafirma su fecha de estreno y presume nuevas imágenes

Fallout cautivó a generaciones de jugadores gracias a sus mecánicas que combinan el rol y la acción, sus mundos postapocalípticos y sus personajes memorables. Muy pronto, dará el salto a la pantalla chica con una adaptación live-action, y recientemente se compartieron nuevos detalles.

Esta serie de televisión es obra de los esposos Jonathan Nolan y Lisa Joy, quienes hace un par de años llamaron la atención por ser los creadores de Westworld. Aunque muchos detalles sobre la trama permanecen como un misterio, un artículo de Vanity Fair desvela nueva información y las primeras imágenes oficiales.

Así es la nueva serie de Fallout

La historia de este nuevo show para Prime Video de Amazon girará en torno a Lucy (Ella Purnell), quien permaneció dentro de una bóveda subterránea toda su vida. En un momento, tendrá que alejarse de sus privilegios y salir a la superficie peligrosa en una misión de rescate. Por supuesto, el mundo exterior estará repleto de amenazas: desde insectos gigantes y animales mutantes hasta malhechores sin ética.

Igual que en los videojuegos, se desea abordar temas como la división de clases sociales y se pretende utilizar el mundo de ficción para hacer comentarios sobre problemas que aquejan al mundo real.

Lucy será el motor que mueva la historia de la adaptación live-action de Fallout

“Lucy es encantadora, valiente y fuerte... y luego ves que se enfrenta a la realidad de, oye, tal vez las cosas supuestamente virtuosas con las que creciste no son necesariamente tan virtuosas (…) Tienes tu punto de vista porque nunca te quedaste sin comida, ¿verdad? Ustedes pudieron compartirlo todo, porque tenían suficiente para hacerlo”, destacó Jonathan Nolan.

Eso sí, el nuevo show de Fallout también tendrá el humor irreverente que hace que la franquicia de videojuegos sea tan icónica y memorable. Todd Howard, quien se desempeña como productor ejecutivo, explicó que, incluso cuando la trama puede ser muy dramática y oscura, hay momentos para situaciones menos tensas y guiños divertidos.

"No quería hacer una interpretación de una historia existente que ya hicimos. Esa fue la otra cosa: muchas ideas eran, ya sabes, 'Esta es la película de Fallout 3 ' Y yo estaba como, 'Sí, pero contamos esa historia'. No tengo mucho interés en verlas traducidas. Me interesaba que alguien contara una historia única de Fallout", comentó Howard.

La serie de Fallout debutará pronto

¿Cuándo llegará la serie live-action de Fallout a Prime Video de Amazon?

En el artículo, Jonathan Nolan habla con mayor profundidad sobre el tono que tendrá esta nueva producción y revela más información sobre nuevos personajes, como el padre de la protagonista interpretado por Kyle MacLachlan. Además, se compartieron imágenes inéditas donde podemos observar a la actriz Ella Purnell como Lucy, así como otros personajes y elementos de los videojuegos, como la Hermandad del Acero.

Ahora bien, ¿cuándo debuta este proyecto televisivo? La serie de Fallout estará disponible en Prime Video de Amazon el próximo 12 de abril de 2024.

Parece que la serie de Fallout tendrá muchas referencias a los juegos de Bethesda

Pero cuéntanos, ¿crees que esta producción cumplirá con las expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

