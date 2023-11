Attack on Titan: destruyen el hermoso mural que artistas pintaron en México

Nos llegan noticias muy tristes relacionadas con Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), ya que se acaba de dar a conocer que un mural pintado por talentosos artistas en Nuevo León, México fue destruido.

Así se veía el mural de Attack on Titan junto a su creadora

Como seguramente recordarás, los seguidores del popular manga y anime se emocionaron hace unos años, en abril de 2021 para ser precisos, cuando se reveló que los artistas Cristina Treviño (Tatería), Joel Santoyo y Christian HM pintaron un mural que hizo homenaje a todos los personajes de Attack on Titan.

Tristemente, y a más de 2 años de su creación, el mural acaba de ser destruido para dar paso a una nueva construcción, por lo que la comunidad lamenta este hecho y solamente le quedará recordarlo con las fotografías que le pudieron tomar.

Aquí puedes verlo:

El mural dio paso a una nueva construcción

Cabe mencionar que su principal responsable compartió un mensaje lamentándose por la situación, pero aceptando que este tipo de cosas pueden suceder con cada uno de sus trabajos:

“Cómo despedirse del muro que me trajo tantas cosas hermosas a mi vida? Se le puede llorar a un muro? Jajaja, teniendo alrededor de 6 años realizando murales conozco los posibles escenarios que pueden llegar a suceder con ellos, pero eso no quiere decir que no sienta tristeza en mi corazón, porque lo hice con amor. De nuevo quiero agradecerles a todos ustedes que fueron a visitarlo, que se tomaron fotos con él, que compartieron los reportajes, y las publicaciones en redes sociales y a las personas que me invitaron a formar parte de ese corredor. Gracias murito de Shingeki no Kyojin… siempre serás un mural muy especial en mi corazón”, escribió Cristina Treviño en sus redes sociales.

Cabe mencionar que el mural de Attack on Titan se encontraba en la Avenida Fundidores en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, región en la que Tatería ha compartido otros trabajos basados en películas de Studio Ghibli, como El increíble castillo vagabundo y El Viaje de Chihiro.

