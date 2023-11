¡Adiós, Cyberpunk 2077! El nuevo The Witcher es la prioridad de CDPR

El ciclo de Cyberpunk 2077 llegó a su fin con el lanzamiento de Phantom Liberty, expansión y última actualización de relevancia para el malogrado juego que alcanzó, al final, la redención. Ahora, los esfuerzos de CD Projekt RED se enfocarán en la franquicia que los llevó a la cima: The Witcher.

The Witcher: Project Polaris es la prioridad de CD Projekt RED

De acuerdo con el reciente informe financiero de CD Projekt, tras el exitoso lanzamiento de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, se han modificado las prioridades en los equipos de desarrollo. El final de Cyberpunk 2077 significa que la mayoría de los creativos se han movido de este proyecto hacia la nueva entrega de The Witcher, la cual dará inició a una nueva saga que pasa a ser el objetivo primordial del estudio, dejando el resto para otros proyectos que recibirán mayor atención de forma progresiva.

¿Cuáles son los proyectos en que trabaja CD Projekt RED?

Los proyectos de CD Projekt RED - Imagen: Benji-Sales en Twitter | X

CD Projekt RED compartió este gráfico (vía Beni-Sales en Twitter | X) en el que se muestran los cambios progresivos que se han presentado en los proyectos que se encuentran en desarrollo en este momento. Como se observa, los creativos encargados de Cyberpunk 2077 pasaron a formar parte del equipo que desarrolla la nueva entrega de The Witcher, la cual tiene el nombre clave Polaris.

En rojo tenemos Sirius, nombre clave otorgado al desarrollo de este título inspirado en The Witcher que es creado por el estudio norteamericano The Molasses Flood. En este caso, la reducción de desarrolladores podría considerarse como un próximo lanzamiento, pero la realidad es que en marzo pasado se hizo oficial la reevaluación de este proyecto pues el avance que se llevaba no convenció a los líderes del estudio así que ha cambiado en cuanto a su escala. Aún así, se mantiene como el segundo juego en desarrollo.

Por último, se muestra que el resto de los trabajadores de CDPR están concentrados en el futuro de GWENT y una categoría titulada "otros proyectos" donde se puede encontrar lo que seguirá para The Witcher y el futuro de Cyberpunk 2077, aunque eso es muy lejando.

