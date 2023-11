Zack Snyder es fan de los videojuegos y disfruta este free-to-play en las madrugadas

En los últimos años, hemos descubierto que grandes celebridades del mundo del espectáculo son fanáticos de los videojuegos; al final del día, el gaming ya demostró ser un medio universal que cualquier persona puede disfrutar. En esa línea, Zack Snyder reveló cuál es el título que lo mantiene enganchado durante las madrugadas.

Zack Snyder, director famoso por películas como 300, Watchmen, Justice League y Dawn of the Dead, expresó anteriormente su admiración por los videojuegos y reveló que le gustaría ver adaptaciones de Gears of War y Halo, aunque esta última ya tuvo una serie live-action por parte de Paramount+.

Con motivo del próximo lanzamiento de su nueva película, Rebel Moon, el cineasta estadounidense mantuvo una conversación con el medio Wired. Allí, reveló que disfruta un popular videojuego gratuito, e incluso confesó que lo juega hasta altas horas de la noche.

Zack Snyder es fanático de Fortnite, el free-to-play de Epic Games

En específico, el director confesó que juega demasiado a Fortnite, el exitoso Battle Royale de Epic Games. Considera que es muy bueno, y recuerda una vez en la que se quedó despierto en la madrugada para jugar.

“Jugaba demasiado a Fortnite. De hecho, soy bastante bueno, pero también eran las 3 de la mañana y mi esposa me dijo: ‘¿en serio juegas a Fortnite a las 3:00 AM contra niños de 12 años?’” comentó el director.

Ahora bien, ¿cuál es el skin predilecto del aclamado director? En la entrevista, Zack Snyder confesó que juega como Sr. Meeseeks, el personaje del show animado Rick and Morty. “De todos modos, si Meeseeks te mata, ese podría haber sido Zack Snyder”, bromeó el creativo.

Zack Snyder es un gran fánatico de Fortnite; su skin es Sr. Meeseeks

Estas declaraciones sorprenderán poco a los fanáticos del director. En otra entrevista con el medio IGN que tuvo lugar a mediados de este año, dio a conocer que empezó a jugar Fortnite para pasar tiempo con su hijo. Irónicamente, a su hijo no le gustó el juego, por lo que ahora lo disfruta en solitario. Y sí, también en aquella ocasión dijo que su skin favorita es el Sr. Meeseeks.

Rebel Moon, la más reciente película de ciencia ficción dirigida por Zack Snyder, se unirá al catálogo de Netflix el próximo 22 de diciembre. Está protagonizada por Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ray Fisher y más.

Pero cuéntanos, ¿sabías que el director era fanático del free-to-play? Déjanos leerte en los comentarios.

