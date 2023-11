Dragon's Dogma 2 ya tiene fecha de lanzamiento; luce espectacular en nuevo avance

Tal como se había anunciado, hoy Capcom llevó a cabo una transmisión especial dedicada a Dragon's Dogma 2 y además de revelar su fecha de lanzamiento se brindaron muchos detalles sobre esta aventura que desde ya es una de las más esperadas de 2024.

El stream de Dragon's Dogma 2 inició con un trailer con avances sobre su historia y una explicación sobre ella por parte de Hideaki Itsuno, director del juego, y Yoshiaki Hirabayashi, productor. La historia tiene lugar en un mundo paralelo al del primer juego y se desarrollo en el reino de Vermund y la nación de Battahl, cada uno con una perspectiva diferente sobre la relación que guardan con el Dragón, criatura mítica relacionada con la cosmogonía de este título.

En el caso de Vermund, la reina regente Disa ha instalado un Arisen, campeón que perdió su corazón a manos del Dragón, falso, todo esto para garantizar que su hijo se mantenga en el trono. En el caso de Battahl, la sociedad considera a los Peones como causante de desgracia por lo que han recurrido al culto de la Flama Refulgente y a su emperatriz Nadinia para alejar la calamidad. En términos generales, en Dragon's Dogma 2 los jugadores podrán crear su Arisen y su Peón y vivir esta historia desde las diferencias que hay sobre cada uno en el reino y en la nación.

Capcom reveló que Dragon's Dogma 2 debutará el próximo 22 de marzo de 2024 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

