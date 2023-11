Acusan a Silent Hill: Ascension de estar hecho con IA; su estudio responde

Silent Hill: Ascension no ha sido el proyecto con el que los fans hubieran querido que la franquicia regresara tras casi 10 años de inactividad. A la lista de controversias relacionadas con esta experiencia acaban de sumarse acusaciones de supuesto uso de inteligencia artificial (IA) para hacerlo realidad.

La experiencia interactiva de Silent Hill fue puesta en la mira luego de que un usuario señalara algunas secuencias que exhiben pobre narrativa o diálogos a tal grado de afirmar que están hechos por inteligencia artificial.

"Silent Hill: Ascension está escrita por IA", aseguró usuario el usuario de Twitter (X) VoidBurger, que compartió un clip de un capítulo en el que un personaje al ser cuestionado por otro sobre por qué vagaba por el bosque cerca de su propiedad explicó que estaba "buscando bayas silvestres" porque le "gusta hacer mermeladas".

La publicación tuvo un gran alcance y en otra el usuario refiere que las líneas extrañas hacen sentir robótico el diálogo: "me sorprendería si un humano hubiera escrito esta mi*rda aburrida".

