Película de Five Nights at Freddy’s tendrá secuela y ya está en desarrollo, según reporte

La película de Five Nights at Freddy's fue un éxito rotundo. Pese a que el esperado filme de Blumhouse Productions debutó paralelamente en cines y streaming, no tuvo problemas para generar millones en taquilla. Dada la popularidad de la franquicia y su amplio universo es cuestión de tiempo para que se confirmen más películas y acaba de surgir información sobre la primera secuela.

La película de Blumhouse Productions no lleva mucho tiempo desde su estreno; de hecho, todavía está disponible en cines, pero nuevo reporte acaba de confirmar que la secuela, Five Nights at Freddy's 2, ya está en desarrollo.

¿Qué se sabe de la secuela de Five Nights at Freddy's?

Dado lo prematuro del proyecto, no se compartieron muchos detalles, pero se indica que Emma Tammi regresaría como directora. Tomando en cuenta lo involucrado que Scott Cawthon, creador de la serie, estuvo en la película original, se espera que el creativo también tenga una participación clave en la secuela.

Asimismo, el reporte de The Hollywood Handle indica que la producción de Five Nights at Freddy's 2 (nombre no oficial) comience en algún punto de 2024. En caso de que no lo sepas, en el trabajo de producción abarca hasta la grabación, por lo que todavía faltaría el trabajo de edición propio de la postproducción.

Obviamente, hasta el momento no se ha dicho nada sobre los actores que participarán en este proyecto.

Blumhouse Productions tendría planes para continuar con la historia de los animatrónicos

La película de Five Nights at Freddy's se estrenó en octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

