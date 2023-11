Five Nights at Freddy's 2 llegaría a los cines antes de lo que crees

Nuevas pistas indican que Five Nights at Freddy's seguirá expandiendo su universo en el cine. Aunque Blumhouse Productions no ha hecho el anuncio oficial, Five Nights at Freddy's 2 se estrenaría en los cines antes de lo que imaginas.

Tal como trascendió la noche del 28 de noviembre, el supuesto nuevo proyecto de Blumhouse Productions ya estaría en desarrollo, de nueva cuenta con Emma Tammi al mando. El proceso de producción y postproducción suele tomar muchos años para algunas compañías cinematográficas, pero al parecer no será el caso para la secuela de Five Nights at Freddy's.

¿Cuándo saldrá Five Nights at Freddy's 2?

Los planes de la secuela, nombrada Five Nights at Freddy's 2 parecen estar a punto de confirmarse, pero eso no significa que aún no exista trabajo de desarrollo. De acuerdo con la primera información sobre el proyecto, el trabajo de preproducción ya lleva alrededor de 6 meses, todo esto pese a que Blumhouse Productions no ha hablado oficialmente al respecto.

La filmación y otros trabajos de producción comenzarían a inicios de 2024. No se dijo nada sobre la edición y más labores de postproducción.

Entonces, ¿cuando estará lista? Naturalmente, tampoco se dijo algo sobre esto, pero posiblemente se proyecte en cines a finales de 2024, aunque no se descarta que debute en 2025; dicho de otra manera, la espera sería ciertamente corta.

Recordemos que la película original comenzó a filmarse en febrero de 2023 y llegó a cines a finales de octubre del mismo año, de ahí que exista la posibilidad de que ocurra algo similar con Five Nights at Freddy's 2. Eso sí, considerando que el proyecto no sufre demoras de casi 10 años como su antecesor.

Blumhouse Prodductions es conocido por hacer óptimo uso de sus recursos y producir películas con bajo presupuesto, sin que eso comprometa un buen rodaje o su potencial taquillero.

Blumhouse Productions llevaría 6 meses trabajando en Five Nights at Freddy's 2

¿Cuándo Blumhouse Productions confirmará Five Nights at Freddy's 2?

Esta información proviene del usuario entom_dp, que ha ganado notoriedad en la comunidad de Five Nights at Freddy's por revelar información que secreta de la fanquicia que termina confirmándose tiempo después.

El historial de este informante es destacable, pues. Dicho lo anterior, está claro que entom_dp cuenta con un informante aparentemente cercano a la producción y que por lo tanto es confiable.

No está de más, sin embargo, recordarte que la información es extraoficial, por lo que no deberías tomarla como confirmación alguna. De hecho, ni Blumhouse Productions ni cualquier otro involucrado en la primera película han confirmado la secuela.

La película de Five Nights at Freddy's se estrenó en octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

