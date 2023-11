Estudio de TimeSplitters tendría los días contados; se cerraría antes de Navidad

Embracer Group está pasando por uno de sus momentos más críticos de su historia, puesto que ha sufrido una ola de despidos y una reestructuración de emergencia a causa de una inversión malograda. Lamentablemente, uno de los estudios afectados sería el que se encargaba del regreso de TimeSplitters y acaba de confirmarse su trágico destino.

En 2021, Embracer Group dio una grata sorpresa al anunciar que Free Radical Design regresaría para revivir la franquicia TimeSplitters con un nuevo proyecto. El estudio operaría como una subsidiaria de Deep Silver y contaría con creativos que dieron origen a la franquicia y al estudio original, como Steve Ellis y David Doak.

Todo parecía ir bien con el proyecto hasta que en 2023 por culpa de una inversión frustrada se puso en riesgo el futuro de Free Radical Design y hoy, apenas 2 años de su establecimiento, está casi confirmada su clausura.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 46 de 2023

¿Free Radical Design cerrará sus puertas?

Sabemos esto gracias a Lars Wingefors, director general de Embracer Group. Si bien la compañía no ha hablado públicamente sobre este asunto, el directivo envió un correo interno a sus empleados informando sobre la situación y reconociendo que Free Radical Design cesaría sus operaciones pocos días antes de Navidad.

"Conforme pasamos el proceso de consulta y enfrentamos el potencial cierre de Free Radical Design el 11 de diciembre de 2023, me gustaría expresar mi gratitud por su compromiso y el trabajo remarcable que han hecho y que siguen haciendo", expresó Wingefors en el mensaje privado (vía Video Games Chronicle). "Éstos son tiempos difíciles para todos nosotros, pero en especial para ustedes, y nuestro enfoque es apoyarlos tanto como podamos durante esta transición".

No se sabe qué pasará con el regreso de TimeSplitters tras el cierre de Free Radical Design

De acuerdo con el reporte, existe la esperanza de que el estudio europeo continúe operando si se encuentra alguna compañía interesada en él, pero todo apunta a que no será así, aparte de que la mayoría de sus casi 100 empleados ya está buscando otro trabajo, tal vez convencidos del ineludible cierre.

Se desconoce si con el cierre de Free Radical Design se echará por tierra todo plan de trabajar en un nuevo juego de TimeSplitters, pues no debemos descartar la posibilidad de que la franquicia se retome, pero con diferente estudio. Desde el anuncio del nuevo proyecto no se reveló avance alguno, por lo que no se sabe del progreso que llevaba

Te mantendremos informado.

Por si te lo perdiste: Embracer Group se lamentó por los despidos, pero admitió que son necesarios.

¿Tienes la esperanza de que algún día regrese TimeSplitters? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Embracer Group si visitas esta página.

Video relacionado: Embracer Group adquiere Gearbox: ¿quién es este nuevo titan en la industria?

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News