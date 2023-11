FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time confirma su retraso en Nintendo Switch

Hace algunas semanas te comentamos sobre una pista que sugería el posible retraso de FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time y, ahora, ha quedado confirmado por parte de sus responsables en Level-5.

Como seguramente recordarás, la compañía anunció un nuevo evento digital que se llevó a cabo esta mañana, donde compartió diferentes novedades sobre sus próximos títulos que estaban planeados para finales de 2023.

Sin embargo, las noticias fueron un poco decepcionantes para los fans, ya que se confirmó que FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time se ha retrasado y ahora llegará en algún momento del verano de 2024.

Aquí puedes ver el nuevo trailer:

"FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time"

We've released a new video featuring the before and after of FANTASY LIFE!

The game is scheduled for a summer 2024 release, so stay tuned for more updates!



▼YouTubehttps://t.co/L2L0413vup#FLi #L5vision pic.twitter.com/jnSRgzz0bQ