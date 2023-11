Professor Layton and the New World of Steam está lejos, esta es su ventana de lanzamiento

Esta mañana se llevó a cabo el Level-5 Vision 2023 II y se revelaron varios detalles sobre los próximos juegos del estudio. Uno de ellos fue Professor Layton and the New World of Steam, que está apuntado a una fecha de estreno alejada y podría ser el último importante para Nintendo Switch.

EL LEVEL-5 VISION 2023 II TRAJO MALAS NOTICIAS

Faltan un par de años para el reencuentro con el profesor

Como seguramente recordarás, fue hace unos días cuando Level-5 confirmó que realizaría un nuevo evento digital en el que hablaría de sus próximas entregas, incluida Professor Layton and the New World of Steam. Ahora, se acaba de confirmar que el juego llegará en algún momento de 2025.

Debido a la revelación de la ventana de lanzamiento, los responsables de la popular saga compartieron un nuevo trailer que muestra un poco de todo lo que ofrecerá el juego, por lo que te invitamos a verlo a continuación.

Aquí te lo dejamos:

Como pudiste observar, parece que Professor Layton and the New World of Steam será uno de los últimos grandes lanzamientos en la consola híbrida, por lo que hay muchos fans que ya consideran un posible estreno en Switch y en su sucesor.

Seguiremos pendientes para informarte sobre cualquier novedad relacionada con este juego. Mientras tanto, te invitamos a leer otras noticias sobre Level-5 en este enlace.

¿Qué es Professor Layton and the New World of Steam?

Professor Layton and the New World of Steam es un juego de aventuras y acertijos que serán diseñados por QuizKnock, un grupo especializado en la materia, en exclusiva para la consola híbrida.

La historia llevará al momento en el que Luke se muda a Steam Bison, una ciudad de Estados Unidos repleta de tecnología con máquinas de vapor. Sin embargo, el joven se enfrentará a un gran misterio y deberá mandar una carta al profesor Layton para pedir ayuda.

Professor Layton and The New World of Steam saldrá en exclusiva para Nintendo Switch en algún momento de 2025.

¿Qué te parece la ventana de lanzamiento de este juego de Level-5? ¿Crees que se lance en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

