Netflix: las versiones más polémicas de GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas llegarán al servicio

Netflix es uno de los servicios de streaming más populares gracias a su extensa librería de series y películas, pero en los últimos años puso en marcha sus planes de expansión en el mundo de los videojuegos a través de la iniciativa Netflix Games. Ahora, acaba de anunciar que uno de los peores lanzamientos de 2021 llegará muy pronto.

Quizás para aprovechar el entusiasmo que existe alrededor del anuncio oficial de GTA VI, Netflix dio a conocer que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, la controvertida colección que incluye 3 títulos clásicos de la franquicia, se unirá a su catálogo de juegos muy pronto.

¿Cuándo llegará GTA The Trilogy a Netflix?

El gigante del streaming dio a conocer que todos los videojuegos que componen la colección remasterizada de Rockstar Games se unirán a su iniciativa de gaming el próximo 14 de diciembre. Los fanáticos interesados ya pueden preinscribirse para jugar estas propuestas cuando estén disponibles.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, abreviado como GTA: The Trilogy, estará disponible sin costo adicional en plataformas móviles para todos los miembros de Netflix a través de Google Play, la App Store y la aplicación de Netflix. Todos los títulos estarán adaptados para que funcionen en esos dispositivos.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition debutó en medio de polémica

La colección está compuesta por GTA III, GTA Vice y GTA San Andreas. Aunque este paquete recopila algunas de las mejores entregas de la franquicia, recibió fuertes críticas en su lanzamiento original en 2021 por los problemas técnicos y la calidad general del remaster. Los errores obligaron a Rockstar Games a tomar cartas en el asunto y regalar GTA V y otros títulos para compensar a los usuarios molestos.

La inclusión de estos videojuegos clásicos no es sorpresa. Hace unas semanas, un reporte reveló que Netflix quería agregar los títulos de la franquicia Grand Theft Auto a su catálogo para competir con gigantes de la industria como Xbox Game Pass de Microsoft y PlayStation Plus de Sony.

Grand Theft Auto podría aumentar el interés por Netflix Games

En los últimos meses, la librería de Netflix Games creció con la incorporación de Hades y Braid, 2 excelentes títulos que recibieron elogios de la crítica. Además, el gigante del streaming anunció que juegos de La Casa de Papel y Pollitos en Fuga están en desarrollo.

A pesar de estos esfuerzos, la oferta de videojuegos de Netflix genera poco interés. De acuerdo con un informe, sólo 1% de los miembros activos del servicio juega a diario algún título que está disponible en el catálogo de la plataforma de suscripción.

Sin duda, la inclusión de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas podría atraer a más usuarios. Será interesante descubrir si se produce un aumento en el número de jugadores.

GTA podría ser el impulso que Netflix Games necesita

