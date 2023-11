Beyond Good & Evil volverá antes de lo que crees con una versión renovada del juego original

Este mes, Beyond Good & Evil, una de las franquicias más recordadas de Ubisoft, cumplió 20 años. Se sabe que la serie regresaría con una prometedora secuela por la que los fans han tenido que esperar muchos años y no se ve que el lanzamiento esté cerca. Sin embargo, Ubisoft les acaba de revelar que no tendrán que esperar mucho para poder reunirse con Jade gracias a una versión mejorada del juego original... aunque con el anuncio fue más bien accidentado.

Así es, Ubisoft celebrará los 20 años de Beyond Good & Evil con la versión conmemorativa Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition, que llegará a consolas de pasada y actual generación, así como PC.

El anuncio de Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition fue un caos

Aunque ya habían surgido algunas pistas discretas meses atrás, la Microsoft Store finalmente delató la existencia del proyecto y le arruinó la sorpresa del anuncio a Ubisoft, que no tuvo más remedio que confirmar de manera escueta que el título, en efecto, está en camino y que llegará en algún punto de inicios del próximo año.

Por si fuera poco, hubo usuarios que pudieron jugar Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition gracias a un "error técnico" de Ubisoft+. La compañía francesa advirtió que se trataba de una "prematura versión de desarrollo" y que "no es un indicador de la versión final del juego".

"Bueno, parece que nos fuimos de la lengua, maldita sea. ¡Feliz 20.º aniversario a Beyond Good & Evil!", comentó Ubisoft y se limitó a decir que habrá más información al respecto a inicios de 2024.

El regreso de Beyond Good & Evil está más cerca de lo que crees

¿Qué novedades ofrecerá Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition?

No obstante, gracias a la filtración por parte de la Microsoft Store sabemos qué incluirá esta nueva versión mejorada de Beyond Good & Evil, que traerá de regreso a la reportera Jade para investigar el ataque alienígena en Hillys.

De acuerdo con los detalles revelados prematuramente, Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition tendrá soporte para resolución 4K y una tasa de 60 fps, aparte de que incluirá gráficos, audio y controles renovados.

El título también tendrá mejoras de gameplay, como una función nueva de autoguardado y progresión cruzada, así como un nuevo modo speedrun, un sistema de logros o trofeos actualizados y una galería que ofrecerá información sobre el desarrollo del proyecto. Por si fuera poco se habló de la adición de "nuevas recompensas exclusivas" que podrán obtenerse al jugar.

Por otro lado, Beyond Good & Evil 2 está en desarrollo, pero no se sabe cuando estará listo ni a qué plataformas llegará. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

