Level-5 confirma la fecha de su próximo evento digital para 2024

Esta semana se llevó a cabo el Level-5 Vision 2023 II en el que se dio una actualización de las ventanas de lanzamiento de diferentes juegos del estudio. Ahora, se confirmó la fecha en la que el nuevo evento de Level-5 se realizará durante 2024.

La nueva entrega de Inazuma Eleven será una de las protagonistas

Como seguramente recordarás, fue a finales de octubre cuando Level-5 celebró su 25.° aniversario, por lo que sigue de fiesta mientras termina de desarrollar entregas esperadas de sus franquicias principales, como Inazuma Eleven y Professor Layton, entre otras.

Ahora, y después de las malas noticias con varios retrasos que se compartieron en el último evento, ha quedado confirmado que el Level 5 Vision 2024 será en abril del próximo año, así que los fans de sus sagas solamente tendrán que esperar unos cuantos meses.

Estos son los juegos en los que está trabajando Level-5

Cabe mencionar que lo más probable es que el evento se centre en la Beta test de Inazuma Eleven: Victory Road, la cual se compartirá poco antes, aunque también se espera que se hable de ventanas de lanzamiento más concretas para FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time y DECAPOLICE.

Además, la comunidad desea que se compartan más detalles sobre Professor Layton and the New World of Steam, juego que llegará hasta 2025 y que aún podría guardar varias sorpresas.

Seguiremos pendientes para conocer todo lo que se anuncie en el nuevo evento digital de la compañía. Mientras tanto, te invitamos a seguir informado sobre todo lo relacionado a Level-5 en este enlace.

¿Qué sorpresas crees que habrá en esa presentación? Cuéntanos en los comentarios.

