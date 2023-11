El nuevo juego de Demon Slayer con estilo de Mario Party confirma su fecha para Japón

Los seguidores de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) siguen esperando noticias que revelen datos sobre la nueva temporada del anime. Mientras eso sucede, se acaba de confirmar la fecha en la que el nuevo juego de la saga se lanzará, al menos en Japón.

Conviértete en el mejor con los dados

Como seguramente te imaginarás, nos referimos a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! en Occidente), un party game que fue pensado como un juego de mesa para hasta 4 personas.

La buena noticia es que sus responsables acaban de confirmar que el título llegará en abril de 2024, por lo que todos los interesados solamente tendrán que esperar unos cuantos meses para iniciar la fiesta.

Aquí puedes ver su trailer:

Como pudiste observar, la entrega está lista para ofrecer una gran cantidad de minijuegos protagonizados por los personajes más conocidos de Demon Slayer, por lo que incluirá el humor que tanto los caracteriza.

Cabe mencionar que la propuesta se podrá disfrutar de modo local y en una modalidad online, todo ello con partidas que se desarrollarán en diferentes tableros temáticos que se te harán conocidos, y con un sistema de turnos donde cada jugador girará un dado y avanzará realizando varias actividades.

Es importante mencionar que el juego estaba confirmado sólo para Japón, aunque ya se ha anunciado también para Occidente.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! llegará a Nintendo Switch el próximo 25 de abril a Japón, y a nuestro territorio en una fecha aún por revelar.

¿Qué te parece esta propuesta? Cuéntanos en los comentarios.

