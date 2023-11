Gratis: la Epic Games Store tiene 2 nuevos juegos para descargar sin costo desde hoy

Ha dado inicio un nuevo jueves y sabemos que eres uno de los que esperan este día para saber cuáles son los juegos que la Epic Games Store está regalando. Es por esto que te invitamos a seguir leyendo y conocer las 2 propuestas que puedes descargar gratuitamente.

En esta ocasión, la Epic Games Store está regalando copias de Jitsu Squad y Mighty Fight Federation, 2 juegos que tienen mucho qué ofrecer. Para conseguir tus juegos gratuitos, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te ponemos a continuación.

La tienda ofrece sorpresas cada jueves

¿Cómo conseguir los títulos gratuitos?

Haz clic en este enlace para Jitsu Squad y en este enlace para Mighty Fight Federation en la Epic Games Store

Da clic en el botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Te aparecerá una pantalla con la información de la compra, en este caso sin costo

Presiona Realizar pedido

Cabe mencionar que las entregas estarán disponibles gratis hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 7 de diciembre.

¿Qué es Jitsu Squad?

En caso de que no lo sepas, Jitsu Squad es un beat 'em up cooperativo para 4 jugadores con acción de dibujos animados y batallas caóticas. Tiene la accesibilidad y la mecánica de lucha clásica de juegos como Streets of Rage, pero con la velocidad e intensidad de títulos como Dragon Ball FighterZ.

¿Qué es Mighty Fight Federation?

Por otro lado, Mighty Fight Federation es un juego de peleas en el que deberás arrojar a los oponentes contra las paredes o al aire y rematarlos con ataques rápidos en una arena. La entrega te permite elegir entre 14 personajes con estilos únicos que se enfrentarán en duelos uno a uno o todos contra todos.

Ya conocemos los siguientes regalos de la Epic Games Store

Lo mejor de todo es que la tienda acaba de confirmar cuáles serán sus juegos gratuitos de la próxima semana, así que sigue leyendo para conocerlos.

De acuerdo con la Epic Games Store, del 7 al 14 de diciembre los jugadores tendrán la oportunidad de añadir GigaBash y Predecessor a su cuenta sin costo. Te informaremos cuando estos títulos se encuentren disponibles para descargar.

