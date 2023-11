Starfield: a pesar del apoyo de los fans, el RPG ya perdió en una categoría de TGA 2023

Ya se ha dicho en varias ocasiones, pero siempre vale la pena recordarlo: 2023 fue un año histórico para la industria de los videojuegos. En un periodo con muchos lanzamientos de buena calidad, era inevitable que algunos quedaran fuera de las premiaciones. Y sí, el caso de Starfield aún da mucho de qué hablar.

A inicios de noviembre, Geoff Keighley y su equipo anunciaron los nominados para The Game Awards 2023, la ceremonia de premios más popular del año. La lista generó una discusión interesante en internet, pues fanáticos cuestionaron la ausencia de algunos juegos en la categoría más importante: el GOTY.

Desde que la lista salió al público, los fanáticos lamentaron que Starfield, uno de los lanzamientos más importantes de Xbox y Bethesda de los últimos años, se quedara fuera de la contienda por el Juego del Año. Incluso un jugador fue más allá y llamó al boicot.

The Game Awards 2023: Starfield y más juegos quedaron fuera de Players' Voice

Aunque el RPG de Bethesda y otros títulos no podrán competir por el máximo galardón de la noche, tuvieron la oportunidad de estar nominado en otro premio importante: Players' Voice, que básicamente es el favorito del público. Por desgracia, quedó fuera en la segunda ronda.

Players' Voice es una categoría especial donde los fanáticos pueden escoger a su título favorito de una lista de nominados. En la primera ronda compitieron 30 juegos, incluidos Hogwarts Legacy, ARMORED CORE VI, Street Fighter 6, Star Wars Jedi: Survivor y más. Y sí, Starfield también competía.

Debido a la gran conversación que se formó a su alrededor y el notable entusiasmo de los fanáticos, era fácil pensar en que el exclusivo de Xbox llegaría a las últimas instancias de la competencia para llevarse el premio a casa; sin embargo, quedó eliminado y brilla por su ausencia en la segunda ronda.

Otros títulos de alto perfil como Final Fantasy XVI, HI-FI RUSH y Super Mario Bros. Wonder también quedaron fuera, lo que demuestra que la competencia está muy reñida. Aunque en la segunda ronda encontramos a Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y más propuestas obvias, hay algunas sorpresas interesantes como Genshin Impact y Honkai: Star Rail. Las votaciones siguen abiertas.

Estos son los 10 juegos que compiten en Players' Voice de TGA 2023

Pero cuéntanos, ¿crees que el RPG merecía ganar? ¿Qué título te gustaría que se lleve el premio a casa? Déjanos leerte en los comentarios.

The Game Awards 2023 tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. Podrás encontrar más noticias relacionadas si das clic en este enlace. Por otra parte, da clic aquí para leer más información sobre Starfield.

