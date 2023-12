Call of Duty: este apartado gratuito dejará de recibir soporte y los fans enfurecen

Call of Duty: Modern Warfare III debutó en medio de la polémica, pero se las arregló para batir récords. Su ciclo de vida empezará muy pronto con el lanzamiento de la Temporada 1; sin embargo, los fanáticos expresaron su enojo por un cambio importante que afectará a uno de los modos de juego favoritos de la comunidad.

Por medio de una publicación en su blog oficial, Activision detalló todas las novedades que llegarán a CoD: Modern Warfare III y a CoD: Warzone en las próximas semanas como parte de la primera temporada de contenido adicional. Desafortunadamente, ese fue el espacio donde se compartió una mala noticia.

Grandes cambios se avecinan al modo DMZ de Call of Duty

La 3.ᵃ entrega de esta nueva trilogía se caracteriza por incluir casi todo el contenido del título de 2022, lo que incluye skins, ítems cosméticos y otros elementos como mapas. Por ello, los fanáticos aún esperaban que el modo gratuito DMZ permaneciera como uno de los componentes clave de la experiencia. Por desgracia, ese no será el caso.

En el comunicado, Activision confirmó que el modo DMZ, que fue un pilar de Call of Duty: Modern Warfare II, dejará de recibir soporte con la integración de CoD: Warzone y la nueva entrega. Aunque aún será jugable, tendrá restricciones importantes que, sin duda, desalentará a muchos.

La compañía confirma que el modo de extracción estará disponible a través de la sección de Call of Duty Warzone en el menú principal. Los jugadores aún podrán disfrutar todo el contenido actual, lo que incluye los mapas Al Mazrah, Ashika Island, Koschei Complex, Building 21 y Vondel, así como las misiones existentes.

DMZ fue una de las grandes innovaciones de CoD: Modern Warfare II y Warzone 2.0

A partir de la Temporada 1, DMZ dejará de interactuar directamente con Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty Warzone. Esto significa que el progreso en este modo de juego no se reflejará en los nuevos Pases de Batalla ni en el nivel de jugador, además de que el nuevo contenido del Battle Pass y la tienda no se transferirán a esta modalidad.

Activision reconoce que el fin de la progresión cruzada puede ser frustrante para los jugadores. Ciertamente, la comunidad está poco entusiasmada.

“Abandonar DMZ es la peor decisión. Fue el mejor modo de juego de CoD que haya visto nunca. Gasté más dinero en DMZ que en cualquier juego de Call of Duty en los últimos 5 años. No gastaré ni un centavo en MW3”, comentó un jugador. “DMZ fue lo mejor que le pasó a Call of Duty desde el lanzamiento de Warzone”, dijo otro.

Jugadores de Call of Duty están decepcionados por los cambios de DMZ

Esta decisión se percibe como un paso natural. El nuevo modo zombie de Call of Duty: Modern Warfare III recupera muchas de las características del modo DMZ, como el mapa abierto, los contratos y la extracción de loot. Así pues, parece una evolución del concepto.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este cambio? ¿Te decepciona el fin del modo DMZ? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Call of Duty: Modern Warfare III.

