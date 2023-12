The Game Awards 2023: conflicto entre Israel y Palestina genera polémica para la premiación

Mientras Geoff Keighley y la producción de The Game Awards trabajan para evitar un incidente como el del infame "niño Bill Clinton", la noche podría caer por otro lado y es que la premiación podría vivir una polémica relacionada con el conflicto entre Israel y Palestina.

El conflicto Israel-Palestina genera polémica y tensión previo a The Game Awards 2023

El "Niño Bill Clinton" podría ser el menor de los problemas para The Game Awards 2023

Un reporte de Stephen Totilo, periodista de Axios, compartió detalles sobre la carta abierta publicada en línea y firmada por más de 70 ganadores del reconocimiento The Game Awards Future Class quienes piden que la premiación dedique un momento para leer un mensaje contra los ataques a Palestina. Al respecto, la carta cita declaraciones hechas por António Guterres, secretario general de la ONU, quien ha condenado las ofensivas bélicas que han cobrado vidas en los últimos meses.

Asimismo, la carta lanza una crítica contra la industria de los videojuegos a la que señalan por "producir sistemáticamente obras que deshumanizan y vilipendian a los musulmanes, los árabes y las muchas personas morenas y negras que viven en las regiones del sudoeste asiático y el norte de África".

The Game Awards 2023 podría quedar en medio de posturas sobre la guerra en Medio Oriente

La carta dirigida a Geoff Keighley y la producción de The Game Awards 2023 ha sido firmada por más de 70 miembros de The Game Awards Future Class, reconocimiento que se otorga a desarrolladores y personalizades de la industria que además de destacar en su trabajo en el gaming, son influencia para mejorar la sociedad. En este caso, se trata de casi la mitad de los 150 miembros que hay hasta el momento.

Si bien este mensaje es claro en lo que se pide, la expectativa de los firmantes es que Keighley y TGA hagan caso omiso. De inicio, se señala que el objetivo de hacerla pública es que el asunto no se tratara de forma privada. Después, desarrolladores como Younès Rabii, dan por hecho que no habrá respuesta ni postura: "la idea de la carta abierta era que no queríamos que The Game Awards pudiera respondernos internamente que no podíamos hacer una declaración y que nadie lo sabría. Queremos que se note su silencio".

Por otra parte, el reporte menciona que hay desarrolladores, como Amiad Fredman, quienes no están de acuerdo con la carta, su contenido y su intención pues consideran que está ofreciendo una visión parcial del conflicto entre Israel y Palestina.

Así pues, mientras la producción de los premios piensa en algún espontáneo tratando de gastar una broma, parece que ahora tendrán que considerar esta situación y el potencial de algún tipo de mensaje o protesta que se realice durante el evento.

