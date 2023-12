Esports Awards 2023: Samy Rivers vence a Ibai, xQc y gana el premio a Mejor Streamer del Año

La escena de streaming en México y Latinoamérica está de fiesta luego de que la streamer mexicana Samy Rivers fuera reconocida como la mejor streamer del año en marco de los Esports Awards 2023, premiación que está dando de qué hablar en este momento.

La edición 2023 de los Esports Awards se llevó a cabo en el Resorts World Las Vegas y desde ahí llegan excelentes noticias para la audiencia mexicana y latina. Así como el evento reconoce a lo mejor de lo mejor en los esports, también se genera alta expectativa por los premios otorgados a los streamers y en el caso del premio más importante el triunfo ha sido para la mexicana Samantha Rivera Treviño, mejor conocida como Samy Rivers. Hoy, esta streamer mexicana se llevó el premio a Mejor Streamer del Año.

The winner of the Stramer of the Year award presented by @Lexus is... @samyriveratv



CONGRATULATIONS! 🏆#EsportsAwards2023 pic.twitter.com/cvxFZVL403