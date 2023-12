Fans acusan a Bungie de querer estafar a jugadores novatos con absurdo paquete

Bungie dio mucho de qué hablar los últimos meses del año no precisamente por algo bueno, sino por una ola de despidos que terminó afectando la agenda de desarrollo de contenido nuevo para Destiny 2. Para empeorar la situación, Bungie acaba de hacer enfurecer a la comunidad, que cree que una nueva oferta de microtransacciones es más bien una estafa para jugadores nuevos.

Esta semana comenzó la Temporada de los Deseos y con ello es estudio decidió que era buena idea lanzar un Kit de iniciación. En papel la iniciativa se agradece, pues nunca cae mal una ayuda a usuarios que intentan emparejarse en el contenido de un juego como servicio con años en el mercado. No obstante, el paquete generó una reacción sumamente adversa.

Fans de Destiny 2 creen que Bungie le hizo una novatada a jugadores nuevos

El paquete en cuestión ofrecería "3 de las mejores armas de Destiny 2": Elegidos del Viajero, Efigie Funesta y Símil del Sueño, aparte de otros 3 accesorios cosméticos y 125 000 de lumen, 50 núcleos de mejora, 5 primas de mejora y 1 fragmento ascendente.

Bungie creyó que eso sería útil para los jugadores nuevos, pero los veteranos no tardaron en señalar la pésima oferta que la compañía estaba ofreciendo. El paquete se vendía a $15 USD; es decir, es más caro que un Pase de temporada.

"Puedes comprar un [Pase de] Temporada y obtener MUCHO más por tu dinero", expresó uno de los jugadores que alzaron la voz y aseguró que los amigos veteranos de cualquier jugador que compre este paquete le harán saber que fue estafado.

"Simplemente no sé como se aprobó este paquete inicial", comentó otro fan. "Por ejemplo, ¿qué parte de arrebatarles dinero a los nuevos jugadores no iba a terminar con una increíble reacción negativa por parte de la comunidad?".

Tras abrumadoras quejas de los fans, el Kit de iniciación ya no puede comprarse en Destiny 2

Bungie escuchó a los fans y eliminó microtransacción controversial

Tal fue la inconformidad de los jugadores veteranos que las quejas llegaron hasta oídos de Bungie, que al final optó por echarse para atrás y dejar de vender el paquete en cuestión.

"Hemos estado monitoreando la conversación en torno a lo que han disfrutado y lo que no. Comenzando con el Kit de iniciación, que no es algo que dé alegría", reconoció Bungie. "Razón por la cual lo hemos retirado de las tiendas".

Se desconoce si la compañía volverá a poner en venta este paquete, pero a un preció más bajo o si lo ocultará para siempre como si jamás hubiera pasado este incidente.

¿Qué te pareció el movimiento de Bungie? Cuéntanos en los comentarios.

