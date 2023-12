Final Fantasy: comparten una mala noticia que decepcionará a los fans de la saga

De acuerdo con diversas fuentes, una de las entregas más queridas de Final Fantasy regresará en algún momento con una versión mejorada. Sin embargo, un desarrollador que podría estar vinculado al proyecto negó los reportes recientemente. Por tal motivo, parece que Final Fantasy Tactics no volverá pronto con un remaster.

Dev niega la existencia de una remasterización de Final Fantasy Tactics

Parece que no habrá un remaster de Final Fantasy Tactics

Por si no lo recuerdas, la primera pista sobre una remasterización del RPG táctico apareció en la filtración de Nvidia. Posteriormente, Jason Schreier, una de las fuentes más confiables de la industria, afirmó que el proyecto era real y ya estaba en camino.

La emoción de los fans ahora se tranformó en preocupación y decepción, pues Yasumi Matsuno, creador del título, afirmó que actualmente no existen planes para una remasterización del Final Fantasy Tactics. Así pues, parece que el proyecto no llegará, al menos no pronto.

Por otro lado, el creativo explicó que Square Enix es quien decide en qué títulos trabajar, así que los fans deben dirigirse a la compañía en caso de querer una nueva versión del juego de estrategia. La noticia fue un balde de agua fría para muchos, quienes ya daban por hecho la remasterización.

Las expectativas por dicho proyecto crecieron hace unas semanas, cuando Ichiro Hazama, productor de Square Enix, afirmó que el equipo de Final Fantasy Tactics tenía algo entre manos. Muchos fans especularon con la remasterización, pero Matsuno ahora acabó con parte de sus ilusiones.

Para muchos, Final Fantasy Tactics es considerada una de las mejores entregas de la saga. Así que por años han pedido su regreso con un remaster o incluso un remake a la altura. Tendremos que esperar para saber si el RPG volverá en algún momento o si los fans tendrán que conformarse con otros juegos recientes de Square Enix que retoman su concepto.

