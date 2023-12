Cyberpunk 2077 por fin tendrá metro; mejoras increíbles están en camino

El ciclo de actualizaciones trascendentales para Cyberpunk 2077 cerrará con el parche que convertirá al RPG en la versión 2.1. Justo cuando se esperaba que hubiera una que otra mejora, CD Projekt RED ha sorprendido al revelar todo lo que está en camino y que se acercará al título que imaginamos hace años.

Durante una transmisión especial en Twitch, CD Projekt RED reveló el contenido que tendrá la actualización 2.1 para Cyberpunk 2077, misma que será gratuita y llegará el próximo 5 de diciembre a las versiones de PlayStation, Xbox y PC. Para comenzar, y contra todo pronóstico, Night City por fin recibirá un sistema de metro funcional con 5 líneas y 19 estaciones.

Este sistema de transporte se podrá usar para viaje rápido o para pasear y admirar la caótica ciudad en que se desarrolla el juego. Esto trasciende pues en algún momento CDPR aceptó que hubo avances para dotar al juego de un metro, elemento propio de las historias Cyberpunk. Aunque fue parte del plan de desarrollo, al final se consideró como algo olvidado.

Now that you watched our newest episode of REDstreams – here is a handy reminder of some of the new features coming to #Cyberpunk2077 next week. ❤️‍🔥



What are you the most excited about? 👀 pic.twitter.com/2MJhz1sV7h