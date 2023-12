Halo Infinite se sube al tren de GTA VI y anuncia trailer

Hoy, Rockstar Games encendió la expectativa por la revelación de la nueva entrega de Grand Theft Auto, la cual tendrá lugar el próximo 5 de diciembre por la mañana. El mundo del gaming se volvió loco en ese momento y ahora todo gira en torno a GTA, incluso para los anuncios propios como lo hizo Halo Infinite.

Halo Infinite anuncia nuevo trailer al estilo de GTA VI

En marco del anuncio de Rockstar Games sobre la fecha en que se presentará el primer trailer del nuevo GTA, 343 Industries no desaprovechó la oportunidad e hizo lo propio en relación con un avance sorpresa sobre contenido que está por llegar a Halo Infinite. Así como la imagen de Rockstar muestra un fondo con un entorno de playa que recuerda a Vice City, la publicación de Halo muestra una combinación de colors parecida pero en el fondo se ve el escenario del juego, Zeta Halo.

Ahora bien, este anuncio de Halo Infinite tendrá lugar el próximo lunes 4 de diciembre a las 11 AM, hora de la Ciudad de México y al parecer no tendrá que ver con lo que ya se conoce sobre las mejoras que llegarán al día siguiente, 5 de diciembre, al juego base y su multijugador, como las mejoras para estabilidad, pero también el modo Firefight: King of the Hill, actualizaciones en Forge y más.

En información relacionada, Halo Infinite está viviendo un resurgimiento con todo el contenido que llega a su multijugador y esto se ha traducido en la superación de una meta importante pues ya son más de 30 millones de jugadores únicos. Asimismo, el título de 343 Industries por fin superó a Destiny 2, juego de Bungie, en la lista de los más jugados en Xbox.

