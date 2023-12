Actor de Five Nights at Freddy’s protagoniza el meme más ridículo del año

Josh Hutcherson jamás se deslindó de la actuación, pues casi todos los años desde el inicio de su carrera ha participado en una producción de cine o televisión; sin embargo, en 2023 regresó con más fuerza gracias a la adaptación de Five Nights at Freddy’s. Después de conquistar el cine, ahora domina el internet con un meme divertido y ridículo.

El actor estadounidense obtuvo notoriedad en su infancia gracias a papeles protagónicos en Zathura, Puente a Terabithia y más proyectos. Rápidamente se convirtió en una de las celebridades del momento, y más tarde, en 2012, obtuvo uno de sus papeles más importantes: Peeta Mellark en Los Juegos del Hambre.

Ahora, más de 10 años después, Josh Hutcherson volvió a dar de qué hablar debido a su participación en la película live-action de Five Nights at Freddy’s, donde interpreta al guardia de seguridad Mike Schmidt. Aunque no aparece en la precuela de Los Juegos del Hambre, el estreno de dicho filme también sirvió para que los espectadores recordaran a su personaje.

Esta combinación de elementos provocó que un video musical hecho por un fan se volviera viral y diera pie a un divertido meme.

Josh Hutcherson, protagonista de Five Nights at Freddy’s, se convierte en un meme

Hace 9 años, en 2014, el usuario MetroGirlzStation subió un clip musical con una versión de la famosa canción Whistle de Flo Rida, cantada por Joel Merry. En el video se observan imágenes estáticas y metrajes del actor estadounidense.

Ciertamente, el material recuerda a los videos que eran muy habituales hace una década en la plataforma, pues la edición es simple pero efectiva. El filtro rosa pastel de las imágenes es reminiscente al estilo que dominaba en redes sociales como Tumblr. Sin duda, un concepto muy clásico.

En un video sin mayores pretensiones, pero en las últimas semanas resurgió y se convirtió en un meme. Gracias a la creatividad de los usuarios, hemos visto ediciones muy divertidas que recuerdan a bromas clásicas del internet como Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Básicamente, consiste en colocar el clip en momentos inesperados.

"Todavía no puedo creer que este hombre haya pasado de trabajar en una panadería de un pequeño pueblo a trabajar en una pizzería, es muy inspirador", bromeó un fan en la sección de comentarios en referencia a Five Nights at Freddy's. "Será mejor que usen esta canción en los créditos finales de la secuela de la película FNAF", dijo otro.

Josh Hutcherson es el actor del momento gracias al meme y su actuación en FNAF

Como en muchas cosas del internet, se desconoce cuál fue el primer video que dio inicio a esta nueva ola de memes. Lo que es un hecho es que Five Nights at Freddy’s y la precuela de Los Juegos del Hambre pusieron otra vez a Josh Hutcherson en el ojo público, por lo que se podría decir que, indirectamente, crearon esta broma.

flo rida making his spotify message the josh hutcherson whistle video is so unserious 😭 pic.twitter.com/dFhwTBve3V — georgia ⋆ jaz sinclair’s gf (@wisegirldrew) November 30, 2023

someone please get josh hutcherson off my tiktok pic.twitter.com/xeuNG2PVFr — Emmerson Allen ☀️ (@emmyelaynee) November 26, 2023

tom hiddleston adam only lovers left alive watching tv whistle josh hutcherson meme pic.twitter.com/WeWHiEP4RL — s (@keanuvisual) November 26, 2023

The josh hutcherson meme going around has me dying and screaming



hes frickin everywhere



it's been almost 2 weeks already kaakqkkq 😭😭🤣 pic.twitter.com/ZnUdMslK6n — danté 🦈 (@icedddante) November 27, 2023

He estado silbando en mi aula el meme de Josh Hutcherson en estos días y andan todos enojados xdxdzd pic.twitter.com/hLPddLcX0Z — The Helpy 🦌🎄 (@TheHelpy_Offic) November 24, 2023

Pero cuéntanos, ¿crees que este meme será tan memorable como la broma de Rick Astley? Déjanos leerte en los comentarios.

