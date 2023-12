DLC de ELDEN RING será semejante al de Bloodborne

Pese a que Bloodborne es uno de los juegos más aclamados de FromSoftware, el estudio no ha trabajado de nueva cuenta en la franquicia. No obstante, su influencia será imborrable en su historia y el nuevo contenido de ELDEN RING tendrá una similitud con respecto al de Bloodborne.

Esta semana se llevaron a cabo los PlayStation Partner Awards, que, como su nombre indica, es una ceremonia con la que Sony reconoce los mejores títulos del año que llegaron al ecosistema PlayStation por parte de estudios de desarrollo externo o multiplataforma. En la ceremonia estuvo presente FromSoftware y habló sobre el próximo DLC de ELDEN RING Shadow of the Erdtree.

ELDEN RING compartirá característica con Bloodborne

Lo interesante es que el encargado de la comunicación del estudio japonés, Yasuhiro Kitao, fue cuestionado sobre el desarrollo de Shadow of the Erdtree y confesó que este DLC para ELDEN RING será similar al de Bloodborne, en el sentido que ofrecerá "nuevas batallas y nuevos personajes".

Las malas noticias son que el DLC "aún está lejos", razón por la cual no pudo compartir nueva información al respecto. No obstante, Kitao invitó a esperar "cosas nuevas" (vía Game Watch).

En caso de que no lo recuerdes y sin entrar en terreno de spoilers, el único DLC de historia que recibió Bloodborne fue The Old Hunters, que contó una historia previa a los eventos del juego original y, por supuesto, enriqueció el universo de la franquicia.

Así pues, se espera que Shadow of the Erdtree haga algo similar y que vaya al pasado para contar secretos de algunos personajes que están presentes en el juego original. Desafortunadamente, sólo hay especulación, pues cuando Bandai Namco Entertainment anunció el DLC no presentó un trailer ni compartió detalles de la trama.

¿Qué historias del pasado remoto de las Tierras Intermedias contará Shadow of the Erdtree?

ELDEN RING debutó el 24 de febrero de 2022 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

